Lo que Bethesda planea hacer con Redfall suena emocionante. En este juego de disparos cooperativo, hasta cuatro jugadores deben trabajar juntos para expulsar a los vampiros y sus esclavos de una isla desierta en Massachusetts, EE. UU. La batalla está programada para comenzar mañana. Sin embargo, dos revisiones publicadas antes de que expirara la NDA instan a la precaución.

Redfall anota decisivamente en Noisy Pixel. Eso es todo a través del archivo web La prueba reembolsable otorga 4 de 10 puntos posibles. Describe un juego de mundo abierto sin inspiración cuyos componentes individuales están mal ensamblados. Lo único positivo de la ubicación es el tiroteo y la exploración del mapa.

El resto de entradas de Redfall son mucho menos. El juego carece de una dirección clara, la historia es irrelevante y está mal contada, hay demasiadas inconsistencias en la construcción del mundo, el equilibrio es crucial para los jugadores individuales, las habilidades y sus mejoras son tediosas y la experiencia de juego suele ser “aburrida y aburrida”. “. Una de las razones es que no hay mucho que hacer o descubrir en el mapa. Según la prueba, incluso las tareas no son muy interesantes: la orientación se ha vuelto más difícil y las cosas importantes como las teclas no siempre se resaltan en el mapa.

En el mejor de los casos, el promedio es bueno.

Jueces de COG Connect a través de archivos web más amigable Se dice que la etapa de la historia está desactualizada, pero la jugabilidad se presenta de una manera más positiva. Sin embargo, Redfall se describe como un juego que debe jugarse cooperativamente ante todo; Muchos sistemas y flujos de juego están diseñados para esto y crean sinergias entre los cuatro personajes, por ejemplo, en el combate. Sin embargo, el sitio también señala que la dificultad no guarda proporción con la cantidad de jugadores humanos. Básicamente, cazar vampiros en COG Connect es divertido.

Sin embargo, el desarrollador Arkane no ofrece nada nuevo: “Redfall parece el resultado de un concepto de juego probado que podría usar una actualización”. Entonces, el tirador aquí es un juego típico de mundo abierto basado en una fórmula probada, que también se refleja en la calificación: aquí se otorgan 78 puntos de 100 posibles. Esto se sincroniza con las impresiones de los artículos de vista previa, por ejemplo IGN o jugadores globales. Por lo tanto, no se recomiendan los pedidos anticipados o las compras al contado, como siempre y aquí en particular.