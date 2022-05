Es probable que este experimento de GGG fracase

Nueva Sentinel League revelada para Path of Exile – Apenas te sorprende el contenido.. Una vez más, obtenemos mecanismos que nos permiten equilibrar el riesgo y la recompensa. Así que no te asustes, todo es lo mismo. Pero en la transmisión en vivo y en la página oficial de actualización de Sentinel, los desarrolladores de GGG planean realizar un experimento: sin ajustes de equilibrio. ¿Esperar lo? De repente, nada se ve igual en Sentinel. O, bueno, ¡un montón de viejos!

Build-Bau es parte de Path of Exile

Si bien los desarrolladores aún confirman felizmente que los estilos de juego de Archnemesis League del parche 3.17.0 también funcionarán en 3.18.0, las alarmas están sonando entre los veteranos de PoE. Como la definición cambia constantemente, las nuevas ideas de construcción, así como el manejo de nerfs y aficionados, son lo que hace que PoE sea renovable para muchos de ellos. Los nuevos desafíos del final del juego y la mecánica especial de la liga son geniales, pero son solo una parte de la diversión. Solo eche un vistazo a una de las publicaciones más populares en el ocupado subreddit oficial de Path of Exile, que muestra a un estafador llorando, una de las especialidades de Shadow: necesitan mejoras y ajustes de equilibrio como algunas de las otras clases en este momento:

En los comentarios, los comentarios también son claros:

“¿Así que es 3.17 Parte 2?”

“Jugaré como todos los demás, por supuesto, pero los cambios de desequilibrio matan un poco el entusiasmo”.

“No creo que el equilibrio haya sido lo suficientemente bueno como para no hacer cambios ahora en esta liga”.

“Los metacambios lo son todo y el final del juego para mí, cambia mi estructura en cada liga, pero esta liga tendrá los mismos novatos que las anteriores”.

“La falta de nuevas habilidades es lo peor para mí. Es lo que más espero. La lista de personas que no he usado es muy corta en este momento” agrega otro usuario – Además del desequilibrio, tampoco hay nuevas gemas de habilidad.

agrega otro usuario – Además del desequilibrio, tampoco hay nuevas gemas de habilidad. “¿Sin cambios de equilibrio, sin nuevas habilidades? ¿En qué estaban pensando? Deja todo, excepto la mecánica de la liga, como una receta para un poco de tiempo de juego”.

¿Cómo sería el número de jugadores de Sentinel?

Me temo que la cantidad de jugadores en Sentinel se verá significativamente afectada por esta experiencia. Claro, hay personas que no han mirado la liga anterior, por lo que las construcciones de Archnemesis aún son nuevas para ellos. Sin embargo, la esencia fiel del Camino del Exilio (Compra ahora ), que trata profundamente este tema, se aburrirá después de todo. Los entusiastas de la creación y los locutores han tenido suficiente de la jugabilidad en el parche 3.17.0: la mecánica de Sentinel y los nuevos jefes nuevos no cambian mucho en la jugabilidad diaria. O como lo ves? ¿Estoy demasiado no aquí y es el contenido de la liga en sí mismo razón suficiente para verificar PoE con el parche 3.18.0? Dime tu ubicación en los comentarios!