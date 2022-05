Compra de PS5: PlayStation Direct se mantiene caliente: ¿cuándo será el lanzamiento en mayo?

PlayStation Direct tuvo una de las mayores garantías de renovación en abril con un total de 3 lanzamientos de PS5. Las perspectivas para las nuevas consolas también son buenas en mayo.

Actualización del 7 de mayo de 2022 a las 10:30 a. m.: No hay nada listo para ser agarrado en PlayStation Direct hoy, pero la distribución en vivo de PS5 de Sony sigue siendo uno de los mejores candidatos para los próximos días. Desde el principio ha habido suministros allí todos los meses sin excepción, en abril se vendió 3 veces la PS5 en PS Direct, pero en mayo no se presentó la consola. Por lo tanto, es probable que haya al menos una gota más con una probabilidad cercana a la certeza. Así que revise su bandeja de entrada regularmente. Porque la invitación llega por correo, si se considera.

Pero PlayStation Direct no es el único proveedor emocionante de PS5 en este momento. Otros minoristas también ofrecen actualmente nuevos suministros de consola. Para obtener una descripción general completa del estado actual del suministro y todos los desarrollos relevantes relacionados con PlayStation 5, le recomendamos que eche un vistazo a nuestra transmisión en vivo de PS5.

El mensaje original del 4 de mayo de 2022: Hamburgo, Alemania: PlayStation Direct, la venta interna de Sony, sorprendió a muchos cazadores de PS5 en mayo con tres lanzamientos masivos. Varias veces se pensó que realmente no podía llegar nada hasta mayo, pero siempre había suministros de consolas. Ha comenzado un nuevo mes y muchos se preguntan cómo se está desempeñando actualmente PS Direct con PlayStation 5. ¿Puede esperar caídas en mayo?

Nombre de la consola PlayStation 5 (PS5) el creador Entretenimiento interactivo de Sony (usted) El escribe Consola de juegos fija generación consola generación 09 memoria media Blu-ray, SSD liberación 19 de noviembre de 2020

Comprar PS5: PlayStation Direct también es candidato a renovación rápida en mayo

¿Cuándo fue la última vez que pudiste comprar una PS5 de PlayStation Direct? En abril hubo de 12.04. Venta cerrada semanal por invitación – 3 gotas en total. Más recientemente, puede comprar PlayStation 5 de PS Direct el 25 de abril, siempre que esté incluido en las invitaciones. Entonces, en abril, Sonny estaba usando sus pantalones de felpa y había muchos suministros. Los cazadores de PS5 dispuestos a comprar en vano esperaban una venta abierta (sin invitación) para todos los interesados ​​en abril.

¿Cuál es el estado actual de los suministros de PS5 en PlayStation Direct? Incluso si las invitaciones no se envían en mayo de acuerdo con la situación actual, es muy prometedor. No se puede estimar si volverá a haber tantas ventas como en abril, pero es básicamente seguro que PS Direct volverá a traer suministros este mes. Desde su lanzamiento, PlaySation Direct ha lanzado al menos una campaña de ventas cada mes, y no pasa un mes sin nuevas consolas.

En resumen: PlayStation Direct ha demostrado ser una verdadera garantía de renovación y es probable que vuelva a caer en mayo con la perspectiva acercándose a la certeza.

Compre PS5: esto es PlayStation Direct: así es como funciona Buy Direct from Sony

Camino a PS5 en PlayStation Direct: Si quieres tener una oportunidad en PlayStation 5 aquí, primero debes registrarte en PlayStation Direct con una cuenta de PSN Regístrese para la venta – antes del trabajo. El registro único debería ser suficiente y también se aplica a futuras ventas si aún no ha recibido una invitación. Una vez que hayas terminado, todo lo que tienes que hacer es esperar a que seas seleccionado para participar.

Una vez que venza la próxima venta de PS Direct, Sony enviará correos electrónicos a participantes seleccionados al azar del grupo de cuentas registradas sobre el próximo lanzamiento de PS5. Esto suele ocurrir el día antes de la venta. Si se consideran las invitaciones y recibe un correo electrónico coincidente, puede comprar una PlayStation 5 directamente de Sony en la fecha programada en paz y tranquilidad. Por lo tanto, PS Direct no es más que una compra directa cerrada basada en una invitación de Sony. A veces, después de campañas cerradas, también había ventas abiertas, donde todos los interesados ​​podían participar sin ser invitados previamente. Desafortunadamente, lo hemos estado esperando últimamente en vano.

Hablando de ventas, si no quiere perderse ninguna, asegúrese de estar atento a nuestro ticker en vivo de PS5. Siempre encontrará la información más reciente sobre el estado actual del suministro y el aterrizaje de PS5 en la semana actual.

¿Puedes mejorar las probabilidades en PS Direct? No se sabe oficialmente cómo procede Sony con la invitación o selección de participantes para vender PlayStation Direct. Algunos sospechan que esto se hace al azar. Algunos también anticipan una preferencia por los usuarios leales y activos de PlayStation (por ejemplo, con una membresía de PS Plus). Pero hasta el momento, esta especulación no ha sido respaldada por nada concreto. En resumen: oficialmente, aparte de registrarse en PlayStation Direct, no hay nada que pueda hacer que tenga un impacto notable en sus posibilidades.

Por cierto, lo que también debería interesar a algunos cazadores de PS5: la falta de chips, que también afecta la producción de PS5, debería continuar durante mucho tiempo. Puede encontrar más sobre esto aquí: Comprar una PS5: el final de la crisis de los chips: según el jefe de Intel, los jugadores de consola deben ser fuertes

