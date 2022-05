Paquete de PS5 con ‘Far Cry’ y ‘The Last of Us’: ¿viene hoy?

PS5 en paquete doble con ‘The Last of Us Part II’ y ‘Far Cry 6’

Obtener la PS5 de minoristas conocidos como Amazon & Co. Casi un milagro. Sin embargo, las posibilidades de que usted también sea uno de los afortunados en obtener una consola aumentan con las ofertas de paquetes. Entonces puede haber una reposición de PS5 con “The Last of Us Part Two” y Far Cry 6″. Ven. Consulta la disponibilidad en Amazon aquí:

Nota: Con una cuenta de Amazon Prime, se le dará prioridad al comprar la consola. Entonces, ¿quién no? miembro principal Se debe crear una cuenta para el próximo reabastecimiento de PS5.

¿Cuándo llegará la reposición de PlayStation 5?

La semana pasada, hubo una mini renovación de Edición digital de PS5 En Amazon Alemania, pero esto, al igual que con la codiciada consola, lamentablemente se agotó nuevamente después de solo unos minutos y solo estaba disponible para los miembros Prime. Pero no hay razón para enterrar la cabeza en la arena, porque se incluye una buena posibilidad de obtener una PS5 rápidamente en la próxima reposición. Y este espectáculo con los dos juegos Nuestra ultima parte 2 & muy lejos 6 Un buen candidato para la próxima reposición.

Comprar PS5 sin juegos

Si ya compró suficientes juegos por adelantado y está esperando que la consola esté disponible, debe verificar la situación todos los días. Además de Amazon, Media Markt, Saturn, Otto, Rebuy y Alternate siempre están tratando de reponer sus existencias de PS5. Puedes leer más sobre esto aquí. Consulta el estado actual en Amazon:

Alternativas:

Compre Xbox Series X: ¡Ya disponible en Saturn y Media Markt!

Nintendo Switch OLED: ¡Saturn y Media Market lo tienen ahora!

Xbox All Access: se requiere suscripción a Xbox Series X

Más temas:

los juegos Paquete de PS5 con ‘Ratchet & Clank’: esta tienda ya está en marcha PS5 que incluye “Ratchet & Clank: Rift Apart” en… Lee mas”

los juegos Paquete de PS5 con ‘Spider-Man’: ¿De dónde viene el aterrizaje? | Actualizaciones actuales Paquete de PS5 con ‘Spider-Man: Miles Morales’ en… Lee mas”