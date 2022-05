Escápese a refugios seguros: ‘La Fed siempre la fastidia’: un experto en el mercado de EE. UU. predice una caída del mercado de valores | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

A principios de año, Keith McCullough, fundador y director ejecutivo de la firma de análisis Hedgeye Risk Management, advirtió sobre una fuerte caída en el mercado de valores. En lugar de acciones, recomendó invertir en oro y plata. Ahora Keith McCullough repite sus advertencias en una entrevista con “MarketWatch”: no se ha tocado fondo, todavía hay un colapso real en el mercado de valores, debido a la política monetaria fallida de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed).

“Demasiado tarde, demasiado severo”: McCullough critica la política monetaria de la Fed

McCullough identifica al principal culpable de la actual recesión del mercado de valores: la Reserva Federal. La política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. fue “demasiado restrictiva en retrospectiva”. Ya en junio de 2020, su empresa, Hegdeye, advirtió sobre una inflación persistentemente alta, pero la Reserva Federal la calificó de “transitoria” hasta mediados o incluso finales de 2021, como “temporal”. Ahora es demasiado tarde para que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, luche contra la inflación. “Como de costumbre, esta vez explotó”, según el experto del mercado.

Es malo para los mercados bursátiles que la Reserva Federal no solo haya frenado demasiado tarde la política monetaria anteriormente hiperexpansiva, sino que también esté exagerando. Los aumentos de seis a siete tasas de interés actualmente establecidos por el mercado abrumarán la economía, aumentarán el desempleo y, por lo tanto, aumentarán la probabilidad de una recesión.



McCullough: La economía de EE. UU. está en el “4”: inflación decreciente y crecimiento decreciente

Detrás del pronóstico bajista de McCullough a principios de año, que ahora parece ser una realidad, está el llamado fenómeno “Cuádruple 4” de baja inflación que se encuentra con un lento crecimiento económico. De hecho, McCullough, al igual que otros analistas de mercado, asume que la inflación de EE. UU. ya alcanzó su punto máximo o está a punto de alcanzarlo. Sin embargo, la inflación sigue siendo alta, y McCullough espera que los precios en el cuarto trimestre aumenten un 6 por ciento durante el año; entonces cree que una inflación más alta está fuera de discusión.

Del mismo modo, el crecimiento económico posterior a Corona, que impulsó a los mercados internacionales al alza en la segunda mitad de 2020 y 2021, se desacelerará significativamente. Esta combinación tóxica de “Quad 4” siempre ha causado que el S&P 500 se desplome en al menos un 20 por ciento a lo largo de la historia del mercado de valores, dijo McCullough. Esta vez la situación fue particularmente mala porque, entre todas las cosas, la Fed quiere implementar una política monetaria altamente restrictiva en esta problemática situación macroeconómica.



La caída de los precios de los activos afecta la confianza del consumidor

McCullough ve la relación entre los precios del mercado de valores y el comportamiento de compra como un proceso importante que se refuerza mutuamente. Con la excepción de materias primas como el oro, la plata y las empresas de materias primas y energía, así como acciones individuales más defensivas como Coca-Cola o Procter Gamble, los precios de casi todos los activos han estado cayendo desde noviembre de 2021. Según McCullough, esto tiene un impacto en el estado de ánimo de compra de los consumidores, que es esencial para la salud económica. La riqueza de las personas en los EE. UU. alcanzó su “nivel más alto en noviembre de 2021” y desde entonces ha disminuido, y esto tendrá un impacto en el comportamiento de compra. Por lo tanto, la desaceleración económica se está intensificando debido a la caída del mercado de valores, una reacción positiva muy peligrosa.



McCullough recomienda oro, plata, acciones mineras y ETF en Indonesia

¿Dónde ve un refugio seguro un experto en mercados bajistas? ¿Cómo deberían posicionarse los inversores en tiempos tan difíciles? McCullough sigue recomendando el refugio clásico de todos los refugios seguros: el oro. Las acciones mineras y de plata también son buenas opciones en este momento. También recomienda mantener bonos del gobierno de EE. UU. a corto y largo plazo, sin pensar mucho en las acciones tecnológicas agotadas. En general, su exposición a la renta variable es muy baja y solo ve oportunidades de inversión prometedoras en los mercados emergentes que exportan materias primas, especialmente en Sudáfrica e Indonesia. ¿Cuándo planea McCullough volver a aumentar la inversión en las bolsas de valores de EE. UU.?



Se puede llegar al fondo en junio, si la Fed se desvía de su camino agresivo.

Esto depende de cómo responda la Fed a los precios más bajos en los mercados bursátiles de EE. UU. y la creciente amenaza de una recesión. A la luz del creciente pesimismo sobre el futuro de la economía estadounidense, McCullough espera que la Fed se aleje de su postura demasiado dura y reduzca significativamente el número de aumentos de tasas: “Personalmente, no creo que la Fed pueda seguir adelante con dos más subidas de tipos”. Es probable que el banco central de EE. UU. en torno a Powell tenga que aceptar que la decisión de impulsar seis o siete aumentos de las tasas de interés fue engañosa, porque en los próximos meses la perspectiva negativa también se reflejará en la debilidad de la empresa y las cifras de desempleo. McCullough dijo que la Fed finalmente podría retroceder en junio, pero antes de eso los mercados bursátiles colapsarán. Una Reserva Federal menos restrictiva calmará a los mercados nuevamente después de la venta masiva, y los mercados bursátiles podrían bajar y luego subir nuevamente. Por lo tanto, las empresas de tecnología, que se han abaratado últimamente, también merecen una mirada más cercana, según el experto en bolsa.

Sin embargo, McCullough no descarta al menos un escenario más dramático. Si la Fed no abandona significativamente su política monetaria restrictiva a pesar del deterioro de los datos macroeconómicos y microeconómicos, esto tendrá consecuencias nefastas: “Al final del segundo trimestre, en junio, espero el punto de aterrizaje. Pero si la Fed no avanza alrededor de este punto de aterrizaje No habrá tal punto de aterrizaje”. Los mercados bursátiles tendrán días más oscuros por delante.

