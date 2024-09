Espacio: Nuestra Tierra tendrá una pequeña luna, pero sólo durante 58 días | Vida y conocimiento

Gasriese Jupiter, der größte Planet in unserem Sonnensystem, hat 92 Monde! Wir bekommen immerhin schon bald einen Zweiten. Wenn auch nur kurz …

Ein Asteroid wird voraussichtlich ab dem 29. September auf einer hufeisenförmigen Bahn um den Planeten ziehen . Der Mini-Mond bleibt allerdings nur bis zum 25. November und verlässt uns schon nach 58 Tagen wieder.

Leer también

„Ziemlich cool“, nennt Astrophysikerin Federica Spoto vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics das Phänomen. Auf zwei gut sichtbare Monde am Nachthimmel dürfen Weltraum-Fans allerdings nicht hoffen: „2024 PT5“ ist zu klein, um mit bloßem Auge gesehen zu werden. Der Brocken misst lediglich rund zehn Meter Durchmesser.

Die meisten Asteroiden fliegen in der Regel in großer Entfernung an der Erde vorbei. Nur sehr selten gelangt einer in die Atmosphäre unseres Planeten oder schlägt sogar ein.

Asteroid „2024 PT5“ hat ein anderes Schicksal: Er wird von der Schwerkraft der Erde eingefangen und begleitet den Planeten etwa acht Wochen lang, wie Forscher in den „Research Notes“ der American Astronomical Society berichten.

Er stammt vermutlich von unserem „echten“ Mond

Unser Mini-Mond war Anfang August mit Bodenteleskopen aufgespürt worden. „Die Entdeckung von ,2024 PT5‘ erinnert uns daran, dass um die Erde herum eine ziemlich stark befahrene Autobahn verläuft“, so Spoto.

Dass der Asteroid einen zweimonatigen Schleudergang um die Erde antritt, wird noch durch ein skurriles Detail gekrönt: Vermutlich handelt es sich bei dem Felsklops um ein Stück Auswurfmaterial von einem Einschlag auf dem Mond. Er könnte also ein Fragment des eigentlichen Mondes sein.

Ähnliche Besucher wie „2024 PT5“ wurden bereits mehrfach beobachtet: 1981 und 2022 umkreiste „2022 NX1“ für eine Weile die Erde. Er wird Schätzungen zufolge 2051 noch einmal vorbeischauen, ehe er weiterfliegt.

Und unser Mini-Mond „2024 PT5“? Er besucht die Erde voraussichtlich erst wieder im Jahr 2055. Und auch dann nur für eine Stippvisite.