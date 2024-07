Espectadores frustrados por la inauguración olímpica: “Me da la sensación de jardín de ZDF TV”

Página principal Deportes Deportes de la A a la Z

La mayoría de los espectadores que asistieron a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, celebrada en el río Sena, quedaron decepcionados con el acontecimiento en París.

París – Los XXXIII Juegos Olímpicos se celebran en París y tradicionalmente comienzan con la ceremonia de apertura. Pero, a diferencia de lo habitual, las naciones individuales no entraron al estadio, sino que viajaron en barcos por el río Sena. Una campaña muy especial de los organizadores que se diferencia de todas las ceremonias de inauguración anteriores. Sin embargo, los televidentes quedaron decepcionados por el suceso ocurrido en la capital francesa.

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos es un fracaso para los espectadores

Muchos espectadores criticaron en las redes sociales el nuevo formato de la ceremonia inaugural. Una reacción fue: “Es como el carnaval de un pueblo pequeño, pero sin belleza”. X (anteriormente Twitter). A otro usuario le recordó un programa de televisión alemán: “Me da un aire de jardín de la televisión ZDF”.

En particular, a la mayoría de los espectadores no les gustó el paseo en barco en lugar de los países que llegaban al estadio. “En los barcos no hay humor. ‘Los atletas están desconectados de la población’, fue un comentario, mientras que otro coincidió con el mal humor: ‘Claro que puedes salvarte en el campo, pero eso mata las emociones’.

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en el río Sena en París. © imago

Muchos espectadores quieren revivir la tradicional ceremonia de apertura: “¿Alguien puede recordar cómo los países entraron al estadio portando banderas y luego vino el portador de la antorcha y encendió la llama olímpica? Fue menos aburrido que esa estupidez de París”.

Un fallo demoledor sobre la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos

Hubo muchos espectáculos entre todos los barcos que poco a poco navegaban por el Sena con los atletas, pero ni siquiera esto pudo salvar la mala impresión general que los espectadores tuvieron de la ceremonia inaugural.

A los televidentes tampoco les gustaron los comentaristas de ARD Tom Bartels y Friedrich Hoffmann. “Bartels y Hoffman saben que no hacen comentarios para ciegos”, “Bartels y Hoffman, por favor guarden silencio durante al menos un minuto”, “¿Podrían enviar a los comentaristas a un café en algún lugar donde puedan charlar en privado” y “Los comentaristas realmente no tienen sentido, no tienen sentido de las situaciones en las que hay que permanecer en silencio”, son sólo algunos de los muchos comentarios negativos. X. (Señor.)