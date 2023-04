Vive como una diosa en Francia.

No hay absolutamente ningún problema para la esposa del oligarca Svetlana Manyovich (37). Es la esposa del criminal de guerra Timur Ivanov (47), Viceministro de Defensa de Rusia desde mayo de 2016. De la mano de su jefe Sergei Shoigu (67) y dictador Vladimir Putin (70) Niños asesinados, hombres y mujeres torturados y soldados decapitados.

Mientras que la gente en Mariupol, Ucrania, tenía que elegir entre morir por una bomba (abandonar el refugio) y morir de hambre (permanecer en el refugio), Svetlana eligió comprar primero en Chanel, Prada o en una de las tiendas de gemas de élite. Ir de compras a París, patinar sobre hielo y llevar chaquetas de piel en la lujosa ciudad francesa de Courchevel, unas vacaciones en el Mediterráneo: así es como Swetlana llena su vida.

Detalles de la lujosa vida de Svetlana Publicado por María PevshekEl jefe de la Fundación Anticorrupción del Kremlin es el crítico Alexei Navalny (46).

Armas, municiones, oro, gemas: cosas que encajan a la perfección en Rusia, como muestra Svetlana Maniovich en esta foto. Foto: Twitter

Al leer el protocolo, viene el disgusto

► 17 de marzo de 2022: Una búsqueda frenética de sobrevivientes entre los escombros del Teatro Mariupol lleno de cientos que buscan protección.

Svetlana aterriza en París. La llevaron con chofer a Joel Arthur Rosenthal. Es dueño de una joyería a la que solo se puede acceder por invitación. Los precios de las joyas son astronómicos.

¿Cuál es el valor de los pendientes Svetlana? Solo se puede estimar Foto: Twitter

► 23 de marzo de 2022: Kiev bombardeada por la noche. Cuando es necesario, la gente cava tumbas en sus patios.

Svetlana se apresura a viajar a Londres en la zona euro para visitar a su hijo, que vive allí desde hace un tiempo. Por la tarde regresó a París. Su hija vive en la Costa Azul. Vacaciones familiares allí durante un mes cada verano. Sus vacaciones Rolls-Royce también están allí. Caminan por Moscú con otra persona.

► 25 de marzo: Los rusos bombardean Kharkiv en 55 incursiones.

Tiendas Svetlana en Prada en París. Tu factura: 8.000 euros.

Coco Chanel dijo una vez: “La simplicidad es la clave de toda verdadera elegancia”. ¿Qué crees que diría cuando viera a Svetlana? Foto: Twitter

¿Sanciones? ¿Cuáles son las sanciones…? No hay nada para mujeres como Svetlana Manyovich. Como esposa de un oligarca ruso, no tiene preocupaciones iniciales: se baña más que nunca en el lujo del que hace alarde descaradamente. Ella compra aretes de diamantes en tiendas de élite que son tan grandes que los lóbulos de sus orejas tienen que ser arrancados. Hay algunos descuentos en compras al por mayor. Porque, como siempre, solo el efectivo es correcto, sobre todo porque los billetes no tienen que pasar por una cuenta, y esto es solo una ventaja del dinero del oligarca.

Ja, ja, ja ¿No lo estás haciendo tan bien como nosotros? Bebamos por eso primero. – Esta frase es puramente ficticia, pero uno puede imaginar lo que Svetlana y su “ex” estaban pensando exactamente en el momento en que se tomó la foto: mientras él llevaba un trofeo en un bote en un esmoquin, ella estaba parada allí riéndose y luciendo hermosa. además Foto: Twitter

¡Todo es completamente legal! Porque los oligarcas rusos no solo tienen diez centavos la docena, también tienen abogados que conocen todos los escondites legales. Por un lado, Luxus-Svetlana adquirió la ciudadanía israelí hace mucho tiempo y, por otro, en agosto de 2022, después de cinco meses. Harb se divorció de su marido. Al menos en papel. Esto es práctico, porque puede seguir viviendo en Occidente, que según la propaganda rusa es muy malvado, y subsistir con el dinero ensangrentado de su marido.

Evil united in one picture: Timur Ivanov (círculo), Vladimir Putin, Cyril I, Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa y el Ministro de Defensa Sergei Shoigu (desde la izquierda) Foto: Twitter

¿Cómo “ganó” dinero Timur Ivanov para diamantes y ropa noble? Por ejemplo, es responsable de la reconstrucción de Mariupol. Pocos bloques de apartamentos nuevos ya se alzan como Potemkin Villages en la ciudad portuaria ucraniana, completamente rasurada con bombas, que Putin visitó a mediados de marzo con fines propagandísticos. La empresa que construye las casas tiene que pagar sobornos a Ivanov. Ella también construye su propia casa para él, que, por supuesto, no se puede comparar con una glorieta, sino con una villa gigante.

¿Vivir en el lujo mientras otros mueren miserables? Maria Pevshek y las personas que piensan en sí mismas quieren manifestarse contra esto el domingo. 14:00, 51 Avenue Papillon en París. Aquí es donde vive Svetlana Manyovich. María pide a los políticos que también congelen el dinero y los bienes de las familias del oligarca.