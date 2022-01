Corona News: “Controlando la ilusión en la ola Oekron – Política..

Andreas Jassin, presidente de la Asociación Nacional de Médicos de Seguros de Salud Estatutarios (KBV), está convencido de que debe haber cambios importantes en el proceso de prueba en relación con el coronavirus y que uno debe centrarse en los casos sintomáticos. “Habrá un enfoque en proporcionar a las personas pruebas de PCR que puedan salir de la cuarentena”, dijo Jacin en Phoenix Television.

El número de contagios ya es “muy superior” a la cifra reportada por RKI, porque ya no se observan muchos contagios. “Hemos estado sujetos a una cierta ilusión de control durante varios meses”, dijo el director ejecutivo de KBV. Solo tiene una visión completa de la epidemia en algunas áreas, como los ingresos hospitalarios y las personas que deben ser tratadas en las unidades de cuidados intensivos. (14.01.2022)

Las primeras vacunas con Novavax en febrero

En Alemania, las primeras personas serán inmunizadas contra el coronavirus con una vacuna muerta dentro de cinco semanas. El ministro federal de Salud, Karl Lauterbach (SPD), anunció que Novavax entregará las primeras 1,75 millones de dosis a Alemania el 21 de febrero. Novavax ha sido aprobado en la Unión Europea por solo tres semanas. A diferencia de las otras cuatro vacunas aprobadas contra el coronavirus, no es una vacuna de vector o ARNm, sino que está clasificada como vacuna inactivada. Lauterbach dijo que la vacuna Novavax “también se recomendaría” y estaría disponible especialmente para aquellos “que prefieren este tipo de vacunación”. Se compraron otros 3,25 millones de dosis. Todavía no está claro cuándo se entregará, pero espera que sea la última semana de febrero. (14.01.2022)

Las empresas de transporte de Berlín están recortando los servicios de autobús debido a Omikron

La ola Omikron está afectando al transporte local en la capital alemana. A medida que más y más empleados se reportan enfermos, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) tiene que implementar restricciones para continuar manteniendo un horario estable. Las restricciones inicialmente solo afectan a los servicios de autobús, Según anunció la empresa. Allí se aplicará un horario revisado a partir del 19 de enero. Menos autobuses operan, entre otras cosas, en la línea de autobús 100, que es popular entre los turistas, y habrá solo un intervalo de 20 minutos en el futuro. Según BVG, puede haber más restricciones a partir del 24 de enero. (14.01.2022)

Austria se ha convertido de nuevo en una zona de alto riesgo

El gobierno federal volvió a clasificar a la vecina Austria como zona de alto riesgo desde el domingo debido al elevado número de contagios de coronavirus. Las excepciones a esto son las comunidades de Mittelberg y Jungholz, así como Rißtal en Karwendel con el pueblo de Hinterriß. Así lo anunció el Instituto Robert Koch.

A partir del domingo, los nueve países vecinos de Alemania están en la lista de riesgo. Dinamarca, Polonia, la República Checa, Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos han sido clasificados durante mucho tiempo como zonas de alto riesgo. Además de Austria, hay más de otros 30 países en la lista, muchos de ellos en África y el Caribe. En total, aproximadamente 140 de unos 200 países del mundo estarían en la lista de riesgo.

Cualquier persona que ingrese al país desde un área de alto riesgo que no haya sido vacunada o completamente recuperada debe permanecer en cuarentena durante diez días y solo puede salir cinco días después de ingresar con una prueba negativa lo antes posible. La designación como área de alto riesgo está asociada con una advertencia de viaje del Departamento de Estado Federal para viajes turísticos no esenciales. Es fácil para los turistas cancelar vuelos que ya están reservados de forma gratuita, pero eso no significa una prohibición de viajar.

Los países y regiones con alto riesgo de infección se clasifican como áreas de alto riesgo. Sin embargo, no es solo el número de infecciones el factor determinante en esto. Otros criterios son la velocidad a la que se está propagando el virus, la carga sobre el sistema sanitario y la falta de datos sobre el caso del coronavirus. (14.01.2022)

Lauterbach: “Estamos entrando en aguas difíciles”

El ministro federal de Salud, Karl Lauterbach (SPD), advierte sobre la propagación de la variante omicron en los próximos días y semanas. “Estamos entrando en aguas difíciles”, dijo antes de la conferencia de prensa federal. Es probable que los hospitales y los laboratorios de pruebas alcancen sus límites de capacidad. Así también disponer que los laboratorios prioricen la evaluación de las pruebas PCR para los trabajadores de clínicas, residencias de discapacitados y asilos de ancianos.

Lauterbach nuevamente promovió las estrictas reglas de Corona. Lo que los gobiernos federal y estatal han decidido hasta ahora está funcionando. Esto se evidencia por el hecho de que el tiempo de duplicación, es decir, el tiempo en que se duplica el número de casos de corona, es relativamente alto en una comparación internacional de menos de siete días. Esto indica que no se propagará tan rápido. El objetivo, dijo Lauterbach, es “expandir y reducir el inevitable número creciente de infecciones, para que podamos superar la cuarta ola con la menor cantidad de víctimas posible”. Durante este tiempo, debe continuar administrando la vacuna de refuerzo a varias personas. El “contagio” no se pudo aceptar porque no estaba claro cuántas personas morirían a continuación.

Al mismo tiempo, Lauterbach considera que las medidas actuales para combatir Corona son suficientes. Sin embargo, le preocupa que la regulación 2-G-plus acordada en el comercio de restaurantes no se aplique en todas partes (Baviera, por ejemplo, no lo ha hecho) y que los controles no sean suficientes. “Se puede descartar una flexibilización por el momento”, añadió el político del SPD. Si se espera una sobrecarga de atención médica, “por supuesto, se deben tomar otras medidas para contrarrestarla”.

“La cantidad de casos seguirá aumentando”, al igual que la cantidad de muertes, dijo Lothar Wheeler, presidente del Instituto Robert Koch (RKI). Al mismo tiempo, se debe suponer que nunca se conocerán más y más casos, ya que las personas infectadas muestran menos síntomas, los laboratorios están sobrecargados y las autoridades sanitarias no pueden mantenerse al día con los informes. Al igual que Lauterbach, Wieler ha hecho campaña por más vacunas y medidas preventivas: usar una máscara también es una opción en su hogar.

El virólogo Christian Drosten advirtió que los residentes en Alemania ya estarían infectados. Él dice que tres millones de personas mayores de 60 años aún no han sido vacunadas, y casi nueve millones de personas no han sido reforzadas y, por lo tanto, no están completamente protegidas contra la variante del virus omicron. Pero en algún momento hay que “dejar que el virus se propague” porque no se puede seguir vacunando a la población. (14.01.2022)

Consejo Federal lanza nuevas reglas de cuarentena

Podrían venir nuevas regulaciones de cuarentena para las personas con corona y sus contactos. Tras el Bundestag, el Bundesrat también aprobó el viernes un reglamento que establece un marco legal para ello. Entre otras cosas, establece que las personas en contacto con coronavirus que hayan sido vacunadas tres veces ya no tienen que entrar en cuarentena. Además, esto permite períodos de cuarentena más cortos en caso de infección para evitar el colapso de las personas en las áreas de cuidados críticos cuando el número de infecciones aumenta considerablemente.

En la sesión especial de la Asamblea Estatal, el ministro federal de Salud, Karl Lauterbach (SPD), dijo que la epidemia había llegado a un “frente”. Estás en tu tercer año. Esto plantea la pregunta de si la epidemia puede desactivarse de manera que conduzca a una pandemia con brotes esporádicos y pocas muertes, o si se perderá esa oportunidad. “Tenemos que aprovechar esta oportunidad y tenemos los medios para hacerlo. Tenemos los medios para poner fin a la epidemia en gran parte en Alemania este año”. (14.01.2022)

Nuevas subidas de nuevos contagios y la aparición de siete días

El Instituto Robert Koch (RKI) informó un nuevo aumento con 92.223 nuevos casos de corona después de establecer un récord negativo el día anterior. Son 35.888 casos más que el viernes de hace una semana, cuando se reportaron 56.335 pruebas positivas. La tasa de infección nacional de siete días aumentó a 470,6 desde 427,7 el día anterior. 286 personas han muerto en relación con el virus. Esto eleva el número de muertes reportadas a 115 337. Hasta ahora, más de 7,83 millones de pruebas corona han dado positivo en Alemania. (14.01.2022)

OMS recomienda dos medicamentos adicionales para pacientes con Covid-19

Un panel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de los medicamentos de Eli Lilly, así como de Glaxo Smith Kline y Vir Biotechnology, para tratar a pacientes con Covid-19. como desde el chat Revista médica británica Según el informe publicado, la Organización Mundial de la Salud quiere ampliar las opciones de tratamiento con recomendaciones. Según esto, se dice que el fármaco baricinib de Eli Lilly mejora la estancia hospitalaria de los pacientes y reduce la necesidad de ventilación. Según la Organización Mundial de la Salud, la terapia con anticuerpos GSK-Vir, que ya ha demostrado ser eficaz contra omicron en pruebas de laboratorio, es apropiada para pacientes infectados que probablemente requieran hospitalización. (14.01.2022)

La participación de Omikron en Alemania sube al 73%

Omicron es ahora la variante predominante en Alemania. La participación nacional es ahora del 73,3 por ciento, informó el Instituto Robert Koch (RKI) en su informe semanal. La prevalencia de la variante delta, que ha dominado durante mucho tiempo, se redujo al 25,9 por ciento.

Hace una semana, RKI situó la participación de Omikron en Alemania en un 44,3 por ciento. La prevalencia está aumentando en todos los estados federales y oscila entre el 11 % en Mecklenburg-Vorpommern y el 96 % en Bremen. Las fluctuaciones y diferencias también son el resultado de la diferente intensidad de las pruebas de variantes en los estados federales individuales, los retrasos en el registro y la reubicación del diagnóstico de laboratorio, así como la difusión desde las áreas urbanas.

RKI también indica que hay una carga de trabajo muy alta en los laboratorios. “Para garantizar una atención diagnóstica oportuna para los pacientes con Sars-CoV-2, es urgentemente necesario priorizar las pruebas de acuerdo con la estrategia nacional de pruebas”, explica el instituto. Las limitaciones en las capacidades de prueba se relacionan principalmente con el personal, ya que el personal de los laboratorios también se ve afectado por la mayor tasa de infección. (13.01.2022)