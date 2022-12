Esquí alpino en Bormio: Marco Odermatt lidera a todos en el Super-G

Estado: 29/12/2022 14:00

En el Super-G de Bormio, el suizo Marco Odermatt volvió a ser imbatible. Para los titulares alemanes, en cambio, no había nada que celebrar.

En el impresionante “Stelvio” de Bormio, Marco Odermatt celebra la victoria en el Super G en la última carrera caliente del año. El líder de la final, que el día anterior consiguió la cuarta plaza en el descenso, demostró a sus rivales lo que pueden sacar de la pista nevada.

El suizo tomó la racha más fuerte en la nieve y cruzó la línea de meta en el recorrido de 2414 metros en 1:29.27 minutos. Con los puntos que acumuló, el joven de 25 años tomó la delantera en la clasificación Super-G. El ganador de descenso Vincent Krechmayer (AUT) necesitaba 64 centésimas. “ Un poco demasiado táctico “, analizó Kriechmayr. El tercer lugar del podio lo ocupó el compañero de equipo de Odermatt, Loic Meillard (+1.22).

También en Super G no queda el mejor resultado del quad DSV

Josef Verstel, que se cayó el día anterior, no se salió de la carretera, pero tampoco condujo sin un solo error. El hombre de 34 años no pudo encontrar la línea perfecta en las condiciones de visión variable. Al final, esto fue suficiente para obtener un lugar entre los 15 primeros”. Muy difícil toda la carrera. Super G es un juego muy desafiante Said Verstel elogia a Odermatt en una entrevista con ZDF. Marco golpeó uno “.

Por otro lado, Andreas Sander, quien regresó a la Copa del Mundo luego de un parón por enfermedad, no logró rendir muy bien. Al jugador de 33 años le faltó un último golpe al frente. Se alineó casi tres segundos detrás de Verstel. “ El poder es suficiente Pero faltaba la frescura adecuada, dijo Sander.

También para Romid Bowman, el resultado no debería ser el más destacado al final del año. Con un déficit de 3,99 segundos, el corredor de 33 años salió del top 30. Dominic Schweiger ya se había retirado en lo más alto de la carrera.

La campeona olímpica Mayer renuncia antes del inicio

Sin embargo, llegaron noticias sorprendentes desde las pistas. El campeón olímpico Matthias Mayr anunció su renuncia inmediata. Después de inspeccionar la pista de Super-G el jueves por la mañana, el austriaco de 32 años anunció en la ORF que esta era su última revisión y que no participaría en más carreras: Ya he tenido suficiente. Ya no muerdo.