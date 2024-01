Esta computadora portátil tiene una tableta en pantalla

Microsoft no ofrece un Surface Book con pantalla extraíble desde hace mucho tiempo. Lenovo ha presentado ahora un nuevo portátil con un concepto similar. El Thinkbook Plus Gen 5 Hybrid consta de dos computadoras separadas que se pueden conectar juntas o usar por separado.

Una tableta Android y una PC con Windows en uno

El Intel Core Ultra 7 funciona con 32GB de RAM LPDDR5x en la parte del terminal. También hay un SSD de 1 TB. La batería es de 75 Wh y debería durar lo suficiente sin una toma de corriente. La parte de la estación también admite dos puertos Thunderbolt 4 y un conector de audio de 3,5 mm. Allí también está integrado un módulo Wi-Fi 6E.

La parte de la tableta, llamada Hybrid Tab, es una tableta Android típica y funciona con un procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. También está equipada con 12 GB de RAM LPDDR5x y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. El panel es de 14 pulgadas y tiene una resolución de 2880 x 1800 píxeles (16:10). La capacidad de la batería de la tableta es de sólo 38 Wh. En total son 113 vatios-hora. La tableta utiliza un módem Wi-Fi 6E independiente.













La parte de la tableta pesa unos relativamente altos 785 gramos debido al hardware adicional. La estación híbrida pesa 970 gramos, por lo que el peso de todo el portátil es de 1755 gramos. Lenovo aún no ha anunciado el precio del nuevo Thinkbook Plus Gen 5 Hybrid. No está previsto que aparezca hasta septiembre de 2024. Lenovo planea anunciar el precio más adelante.