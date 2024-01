El nuevo kernel de Linux 6.7 se lanzó durante la noche del domingo al lunes. Para él, la luz del día era el primer núcleo del año nuevo y no, como se había especulado anteriormente, el último núcleo del año viejo. La nueva versión del kernel trae un nuevo sistema de archivos, emulación opcional de 32 bits y mejoras en la administración de memoria y el rendimiento de la red.

El 21 de diciembre terminaron las adivinanzas: Linus Torvalds decidió Pero el nuevo kernel no fue lanzado en Nochevieja. En cambio, siguió una octava versión candidata (6.7-rc8), lo que le dio al nuevo núcleo una semana adicional para realizar pruebas. En primer lugar, la ventana de integración para el próximo kernel 6.8 no comenzó hasta el 8 de enero. Este período de dos semanas para enviar parches y seleccionarlos para la próxima versión del kernel debía comenzar el día de Año Nuevo de todos los días. Es posible que muchos desarrolladores todavía estén ausentes.

bcachefs están involucrados

El sistema de archivos bcachefs, cuya integración se ha planeado varias veces, finalmente ha llegado a una versión del kernel. bcachefs está diseñado para brindar durabilidad y confiabilidad, y es un sistema de archivos con “funciones completas”. Incluye algunas adiciones, como suma de comprobación y compatibilidad con discos múltiples para el sistema de archivos, ya que otros sistemas de archivos dependen de otros servicios del sistema.

El sistema de archivos moderno se basa en copia en escritura (COW). En lugar de sobrescribir los datos al actualizar, los escribe en nuevas ubicaciones en el disco y adapta los metadatos y los bloques de proceso involucrados. Sobre esta base, bcachefs ofrece algunas funciones “externas” modernas, como instantáneas, almacenamiento en caché o sistemas de archivos compartidos para máquinas virtuales.

Para la integridad de los datos, el nuevo sistema de archivos introduce sumas de verificación para datos y metadatos. Además, la compresión y el cifrado de datos ya están integrados en bcachefs. Los sistemas de archivos multiparte admitidos por bcachefs incluyen replicación RAID1 y RAID10 y codificación de borrado Reed-Solomon incorporada para corrección de errores, como se usa en la mayoría de las implementaciones RAID5 y RAID6. Para todas estas funciones, bcachefs no requiere un administrador de volúmenes como ext4 o XFS.

El ambicioso proyecto compite directamente con otros sistemas de archivos COW como btrfs y ZFS. También está cerca de superar a los clásicos sistemas de archivos ext4 y XFS en términos de velocidad y rendimiento. Actualmente, el sistema de archivos está clasificado como “experimental” en el kernel. Sin embargo, está totalmente implementado y te invita a probarlo.

Encuentre duplicados de manera más eficiente

Desde Linux 2.6.32, el kernel tiene Kernel Same Page Merging (KSM). KSM busca en la memoria páginas con contenido idéntico. Si los encuentra, los fusiona en una página y asigna las referencias a estas áreas de memoria a esta única copia. También lo marca en Al-Baqarah (copia escrita). Una vez que el referente cambia la página, obtiene su propia copia.

Esta característica fue pensada originalmente para máquinas virtuales basadas en kernel (KVM). Esto significa que se pueden empaquetar más máquinas virtuales en la memoria física existente. Muchas partes de las máquinas virtuales que parten de las mismas imágenes son iguales y permanecen así durante mucho tiempo. Hoy en día, esta característica también se utiliza en otros escenarios de aplicaciones. Piense en aplicaciones que inician varias instancias con los mismos datos o contenedores livianos.

Idealmente, KSM revela memoria libre. Sin embargo, desperdicia tiempo de CPU si no es posible fusionar páginas. Esto también sucede frecuentemente cuando comienza una nueva ronda pero la situación no ha cambiado mucho. Linux 6.7 ahora agrega un modo de escaneo inteligente a KSM que realiza un seguimiento de las páginas que no se pueden fusionar. Comprueba estas páginas con menos frecuencia en ejecuciones posteriores. Con ello se pretende que Khalid Sheikh Mohammed sea más eficiente.

En la configuración básica, Smart Scan se activa automáticamente. A través del sistema de archivos SYS a continuación /sys/kernel/mm/ksm/smart_scan Puede comprobar si Smart Scan está activo o no y activarlo y desactivarlo.

32 bits está desactivado

Linux 6.7 permite por primera vez desactivar la emulación de 32 bits en sistemas x86_64. Para este propósito se utiliza un nuevo parámetro de línea de comando del kernel. ia32_emulation . La emulación de 32 bits se desactiva en el momento del arranque y ya no se puede activar durante el arranque sin reiniciar. Cuando está desactivado, los programas de 64 bits para x86_64 pueden ejecutarse sin restricciones, pero el código de 32 bits para x86 no puede ejecutarse.

Anteriormente, deshabilitar la emulación de 32 bits solo era posible configurando el kernel en consecuencia antes de compilar. Entonces el kernel tiene emulación de 32 bits o no. Ahora la simulación se puede activar o desactivar de forma privada mientras se ejecuta.

En teoría, esto debería reducir la superficie de ataque de un sistema puro de 64 bits. Las interfaces de compatibilidad de 32 bits generalmente se prueban con menos intensidad que otras interfaces. Esto puede resultar en una menor seguridad. Además, la superficie de ataque del sistema se reduce si hay menos interfaces que puedan explotarse.