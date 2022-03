Esta escena fue cortada con Heidi.

Lenara (segunda desde la izquierda) con sus competidores de GNTM.Foto: ProSieben/Richard Hubner

En el episodio final de “Gemany’s Next Top Model”, estuvo la primera candidata que voluntariamente tiró la toalla: Lenara, quien apareció como una modelo tatuada y con curvas en el elenco de la temporada de “GNTM” de este año, tiene, entre otras cosas, la nostalgia y la añoranza por su prometido decidieron emprender temprano el viaje de regreso a casa.

Pero había otra razón por la que se dio por vencida: la también candidata Noella provocó un estado de ánimo negativo entre sus competidores, y Lenara ya no se sentía cómoda. juez principal Heidi Klum Sin embargo, ella no quiso aceptar esto por completo y le pidió a la joven de 24 años que tuviera una conversación privada.

Exactamente lo que dijo Noela que la hizo irse, no quería contárselo a Heidi. Sin embargo, he decidido: “¡La rendición más sabia! Es una señal de la fuerza con la que voy”. La modelo respondió sin rodeos: “Chicas como tú nunca tuvieron una oportunidad antes. ¡Tienes esta oportunidad ahora y te la estás perdiendo!”. Como resultado, Lenara ya no pudo cambiar de opinión y se fue. Sin embargo, la ex candidata a modelo ha revelado ahora en su historia de Instagram que en el diálogo también se hicieron frases cruciales, que luego fueron cortadas.

Las oraciones afirmativas de Lenara fueron eliminadas parcialmente del episodio “GNTM”

Ahora tiene algo que agregar a las acusaciones contra Noella después de que se emitió el episodio de ProSieben. Desde su punto de vista, volvió a aclarar las frases que dijo que no aparecían en el programa. No había mucha sangre en mal estado entre ella y su rival, como fue el caso en televisión Visto:

READ Crozekor presenta la Fiesta de Adviento en el estadio Dynamo vacío “Lo que no viste fue que le dije a Heidi en pronunciación que le deseo lo mejor a Noella”.

Incluso después de eso, Lenara no le deseó nada malo, incluso revelando que definitivamente la dejaría ganar la temporada.

Así no hubo conversación aclaratoria entre Lenara y Noella

Por supuesto, la pronunciación de Heidi y Lenara no pasó desapercibida para las demás candidatas. Las denuncias que hice fueron discutidas con mayor detalle en un grupo numeroso, especialmente Noela, que estaba en juego, se sorprendió especialmente y, sintiéndose injustamente acusada, comenzó a llorar: “¡No entiendo! Esas acusaciones son hirientes. Nunca he hablado con ella”.explotó.

Heidi Klum habló con otros candidatos de “GNTM” sobre su vida como modelo.Foto: ProSieben / Richard Huebner

También había una razón para que ella no confrontara a Lenara y le hablara ella misma. indicado Instagram seguimiento: “No pensé en confrontarla porque ella no me hizo nada”. Sólo la limitaba la naturaleza abierta ya veces bulliciosa de su rival. Sin embargo, no pudo mantener una conversación con ella: “Difícilmente puedo acercarme a ella y decirle: ‘Cambia tu personalidad'”, explicó finalmente Lenara.

Sin embargo, debido a Noella, Lenara perdió la oportunidad de nombrar a Heidi como la “próxima supermodelo alemana” de este año. Más tarde explicó en las redes sociales: “Para mí, la verdadera fuerza radica en mantenerse fiel a uno mismo. No solo echaba mucho de menos mi hogar, sino que tampoco podía desarrollarme plenamente en este entorno.”

Al darse cuenta de esto, decidió que lo mejor para ella era dejar el programa. Sin embargo, la decisión no cambió el mensaje que le llevó a ‘GNTM’ que también pintó en su pierna: “En un mundo lleno de decisiones, me elijo a mí misma”. Algunos otros nominados comentaron el video y la elogiaron por su valiente decisión.

(cfl)