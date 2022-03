Let’s Dance 2022: Oliver Bucher está totalmente emocionado por una princesa

Nadie esperaba eso: Después de la primera actuación con Massimo Senado yo debo Princesa Boucher En gran parte conectado por el jurado! El jugador de 29 años se ve emocionante y tiene una sólida presencia en el escenario, pero técnicamente todavía hay margen de mejora: 14 puntos. “Hay que trabajar más, no seáis vagos”, Tottenham Jorge González ella en. además primer par Esperaba más puntos, pero aún estaba emocionado: “¡Me siento bien!” Y tiene más cumplidos para su princesa…

Incluso si la salsa no pudo convencer al jurado de bailar, una princesa salió de sí misma y mostró su lado indómito. Nada nuevo para Ole: “Sé por una princesa que es temperamental”. Por cierto, los celos no juegan un papel aquí. La mujer de 44 años no está preocupada, sin importar cuán apasionado y apasionado sea Massimo Senato: “De alguna manera puede bailar semidesnuda en un poste todo lo que quiera. Es un espectáculo”.