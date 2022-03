Hollywood contra la guerra de Ucrania: estrellas en azul y amarillo

Lo que realmente me preocupa es lo que les está pasando en Rusia a mis compañeros actores, artistas y críticos. Se les dijo, bajo amenaza de traición, que no dijeran una palabra sobre Ucrania. Y eso me parece bastante horrible. Creo que todos deberíamos unirnos y también defender a las personas en Rusia a las que no les gusta lo que está sucediendo, especialmente a los artistas. Creo que deberíamos celebrarlos juntos y esperar que realmente puedan marcar la diferencia. Porque creo que pueden.