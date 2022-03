No le des la espalda a Putin: Valery Gergiev debe irse | NDR.de – Cultura

Estado: 03/01/2022 11:52 El director ruso Valery Gergiev pierde su puesto como director principal de la Orquesta Filarmónica de Múnich debido a la falta de distancia entre él y Putin. Las actuaciones de Gergiev en la Elbphilharmonie también han sido canceladas. escuchar a otro

Valery Gergiev está actualmente bajo fuertes críticas por su apoyo expresado repetidamente a Vladimir Putin y sus políticas. Hasta el momento, no ha respondido a la solicitud de distanciarse claramente de la invasión rusa a Ucrania. Por eso ha perdido cada vez más apoyo en el ámbito de los conciertos.

El alcalde de Múnich, Reiter, despide a Gergiev

El alcalde de Múnich, Dieter Reiter (SPD), despidió a Gergiev el martes con efecto inmediato. Por lo tanto, dijo Reiter, no habrá más conciertos de la Orquesta Filarmónica de Munich bajo su supervisión. Reiter explicó que Gergiev no comentó sobre el llamado a “eliminar a uno clara e inequívocamente de la brutal guerra de agresión de Putin contra Ucrania, especialmente ahora contra nuestra ciudad gemela de Kiev”. “En la situación actual, una señal clara a la orquesta, a su audiencia, al público y a la política de la ciudad era esencial para poder seguir trabajando juntos”, dijo Reiter. El alcalde había pedido el viernes que se mantuviera alejado hasta el lunes. De lo contrario, Gergiev ya no podría seguir al frente de la Orquesta Filarmónica.

La agencia de artistas Felsner en Munich anuncia a Gergiev

Su agencia Felsner Artist en Munich ya se había separado de Gergiev, un golpe sensible para el director normalmente ocupado. La agencia le informó el domingo que ya no era cliente. El jefe de la agencia, Markus Felsner, valora con franqueza a Gergiev como “uno de los mejores líderes de bandas de nuestro tiempo” y como un artista con una visión “que muchos de nosotros amamos y admiramos”. Pero en vista de la agresiva guerra rusa contra Ucrania, es imposible seguir defendiendo los intereses de Gergiev”.

El titular de la agencia no espera distanciamiento

En una entrevista con NDR Kultur, el jefe de la agencia, Markus Felsner, también expresó su escepticismo sobre las expectativas de que Gergiev se enfrente a Putin y ataque a Ucrania. “Personalmente, no creo que el señor Gergiev pueda condenar esta guerra criminal y agresiva con la claridad necesaria y distanciarse formalmente del liderazgo ruso”, dijo Felsner. Esto pondría en peligro su posición en el Teatro Estatal Mariinsky. La evaluación de Markus Felsner hasta ahora ha demostrado ser correcta y condujo a la rescisión de su contrato con la Filarmónica de Múnich.

Elbphilharmonie cancela los conciertos de Gergiev حفلات

Se planearon conciertos con Gergiev y su banda esta semana de Pascua en la Elbphilharmonie de Hamburgo, y el director artístico a cargo, Christoph Lieben-Sutter, inicialmente esperaba que el director se distanciara de los actos de guerra. Todos los conciertos con el director de la Orquesta Rusa en Elphi el martes por la mañana han sido cancelados. “Como resultado del continuo silencio de Valery Gergiev sobre la invasión rusa de Ucrania, los dos conciertos de Pascua planeados con él y la Orquesta del Teatro Mariinsky en la Elbphilharmonie ahora han sido cancelados”, se lee en un comunicado de la compañía con sede en Hamburgo.

Cancelaciones y despidos en Nueva York y Rotterdam

La primera cancelación vino de Nueva York la semana pasada. El jueves, tras el inicio de la ofensiva rusa sobre Ucrania, el Carnegie Hall y la Filarmónica de Viena anunciaron un cambio de formación. En lugar de Valery Gergiev, Yannick Nézét-Seguin realizará los conciertos previstos con la orquesta.

Un precursor de toda una serie de compromisos rotos, tal vez algún tipo de reacción en cadena. La Filarmónica de Róterdam anunció el viernes que cancelará los conciertos acordados con Gergiev. Además, se canceló el Festival Gergiev en Rotterdam en septiembre. Al hacerlo, la orquesta le da la espalda, con quien tiene la relación más larga de Europa Occidental. El Festival de Verbier en Suiza anunció a última hora de la tarde que Valery Gergiev había sido despedido como director artístico.

Lucerna, Riga y Milán harán lo mismo

Pero otros ex socios de Gergiev también tiran de la cuerda. El lunes por la mañana, Gergiev y la Orquesta Mariinsky no fueron invitados al Festival de agosto de Lucerna. El Festival Riga Jurmala en Letonia, donde se suponía que Gergiev y su orquesta desempeñarían un papel principal en el verano, ha sido cancelado por completo.

Milan Scala también ha pedido declaración y ahora quiere sacar las consecuencias. “Gergiev no nos ha respondido, por lo que podemos descartar que esté en el podio el sábado”, dijo el alcalde de Milán, Giuseppe Sala. La Filarmónica de París siguió el martes cancelando los conciertos de Gergiev programados para abril.

