Inka Bause está causando gran confusión

Inka Bause está de regreso en una misión de cúpula. La semana agrícola ya ha comenzado para algunos agricultores de la nueva temporada “Bauer sucht Frau”. Por otro lado, la profesora de manejo equino Loretta se encuentra solo con personas selectas por primera vez, y RTL tuvo que eliminarlo todo nuevamente. trabajar da…

El granjero Jörg decidió elegir a Patricia en el Barn Fest y parece que las cosas ya han estallado entre los dos. Los besos se reparten incluso antes del primer desayuno juntos. Nunca ha experimentado nada como ella, está emocionado. Pero un poco más tarde, el estado de ánimo amenaza con cambiar. Motivo: Patricia tiene que conducir un tractor.

Los primeros besos en ‘El granjero busca mujer’

Una auténtica pesadilla durante cuarenta años. Ella usa toda su magia para evitar conducir y al menos negocia un período de gracia. Jörg ve su pánico frente al tractor con ansiedad: “Será muy difícil porque sentimientos Realmente allí. Pero aún necesito ayuda”.

Por otro lado, Patricia está tratando de postularse para otros trabajos, solo para los que trabaja. Opinión Para que coincida mejor con su género:

“¿No puedo hacer el trabajo que tradicionalmente es trabajo de una mujer? Cocino, limpio, doy de comer a los animales. Ordeño las vacas que no tienes”.

Sin embargo, el granjero no quiere permitir esto y en cambio la alienta: “Si yo fuera tú coche Si puede conducir, también puede conducir un tractor. “Y entonces recibe una presentación no deseada del tractor, lo que claramente la molesta. “Esta conducción de tractores fue puro estrés para mí”., llorando. “Estoy temblando, tengo mucho miedo”. Frente a la cámara en una entrevista cara a cara, luego admitió entre lágrimas que realmente temía no poder manejar el cambio. Está totalmente enamorada y ya le preocupa perderlo porque está con él. vida No puede convivir en el país.

Honestamente, el candidato de ‘Farmer’s Looking for a Woman’: ‘Estaba realmente enojado’

El hecho de que el agricultor se tome muy en serio su elegido, y que tenga prisa, también se hace evidente el primer día de la semana agrícola. Porque quiere presentar a Patricia directamente a sus amigos y familiares más cercanos. Pero ella está abrumada por la situación y menos entusiasta. “Sinceramente, no pensé que fuera tan genial”Aclarar antes de que lleguen los invitados. Por otro lado, está 99% seguro de que ella es la “mujer adecuada” para él, entonces, ¿por qué esperar?

Cuando llegan los primeros invitados, Patricia se siente completamente incómoda. “Al menos desearía tener tiempo para ducharme y cambiarme. (…) Estaba realmente cabreada y también le dije a Jörg que no me gustaba”, se queja frente a la cámara. Pero al final, tiene que darse cuenta de que es una gran señal de confianza por parte del agricultor que se lo presente a sus allegados demasiado pronto.

Escándalo por candidata a ‘Granjero busca mujer’

Mientras que algunos están a punto de ser llamados, otros aún no se han reunido por primera vez. Loretta, la esposa del granjero, estuvo ausente del Festival del Granero. Ella estaba en Estados Unidos en ese momento y, por lo tanto, solo pudo elegirla después de un retraso. hombres identificar. Ella eligió a Michael, Sasha, Eric y Sven tatuados. Pero este último no aparece en el programa de televisión. Como se supo poco antes de la transmisión, luego fue cortado del programa debido a los tatuajes. RTL explicó recientemente:

“El candidato Sven lleva un tatuaje que podría asignarse a la escena de la derecha. Debido a que RTL se desvinculó por completo de cualquier idea de extrema derecha, fue excluido del programa ‘Bauer sucht Frau’, que ya se suspendió”. READ Laura Muller-Wendler: YouTube está detrás de la imagen falsa de mujeres embarazadas - amigos

RTL: la moderación causa confusión

Sin embargo, los cuatro hombres de Loretta se anuncian al comienzo del episodio, pero después de eso, solo se muestran tres hombres. Sin embargo, esto no se discute más en el programa. Entonces, si no ha notado nada sobre el escándalo de antemano, debe sorprenderse después de que Inka Bause anunció sobre los cuatro hombres que solo se presentaron tres hombres. Así que el escándalo también destruyó la moderación previamente registrada de Inka. Aparentemente, esto ya no se puede cambiar.

Los espectadores solo descubren a quién invitará Loretta a Hofwoche en el próximo episodio del martes. Según Enka, el principal casamentero, debe haber una “gran sorpresa”.