Esta estrella rechazó su papel en el éxito de Marvel: “¿Quién quiere ver una película sobre un árbol que habla y un mapache?” noticias de cine

Zoe Saldaña no fue la primera opción para interpretar a Gamora en Guardianes de la Galaxia. Y antes de eso, Marvel le preguntó a otra actriz – que no vio el potencial de la película…

Mientras que la segunda fase del MCU después del gran éxito “Los Vengadores” inicialmente se basó en ciertos éxitos con héroes consagrados como Iron Man y el Capitán América, los primeros “Guardianes de la Galaxia” implicaron mucho más riesgo y podrían haber sido fáciles. puede fallar. Precisamente esa suposición se convirtió en la perdición de la actriz…

Zoe Saldana no fue la primera actriz a la que Gamora, miembro de los Guardianes, le ofreció el papel. Antes que ella, Marvel Studios le había pedido a Amanda Seyfried, pero ella no estaba convencida de que fuera un éxito de taquilla seguro. Al contrario: como reveló la estrella de “Mamma Mia” en “Awards Chatter” de The Hollywood Reporter, ¡ella creía firmemente en el fracaso!

“No quería ser parte de la primera película de Marvel que fracasó”, explicó la actriz de 37 años sobre su cancelación. “Dije: ‘¿Quién quiere ver una película sobre un árbol que habla y un mapache?'” Obviamente me equivoqué en eso”.

No es que a Amanda Seyfried no le gustara el guión, la actriz tenía miedo de arruinar su carrera. “El guión era genial, se trataba simplemente de no querer ser ‘esa persona'”, dijo Seyfried. en la entrevista seguimiento. “Si protagonizas una gran película y fracasa, Hollywood no te perdonará. He visto que le sucede a la gente y eso fue un temor muy grande para mí. Me pregunté: ¿vale la pena?

¿Amanda Seyfried se arrepiente de su decisión?

Las razones del escepticismo de Seyfried son completamente comprensibles, pero la actriz, que recientemente protagonizó junto a Tom Holland en The Crowded Room, no tenía pocas dudas sobre su decisión. Al final, Guardianes de la Galaxia se convirtió en un éxito: con un resultado de taquilla de 773,3 millones de dólares, la aventura de superhéroes de James Gunn se convirtió en la tercera película más taquillera de 2014 y hasta ahora ha producido la secuela más rentable. Además, Saldana no solo interpretó a Gamora en las películas de Guardianes de la Galaxia, sino que también apareció en dos películas de Los Vengadores como la heroína verde.

"Pensé mucho sobre si era correcto rechazar el papel", admitió Seyfried. "Recuerdo a Jennifer Lawrence hablando de cuánto tiempo le llevó ponerse azul".

A diferencia de Lawrence, quien interpretó a Mystique en varias películas de “X-Men”, Seyfried probablemente nunca experimentará lo que se siente al convertirse en un superhéroe a través de la pintura corporal. Pero quién sabe, tal vez la próxima oportunidad de lograr un gran éxito esté a la vuelta de la esquina.

