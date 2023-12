Estado actual del tiempo de inactividad del servidor y toda la información sobre el Capítulo 5

Con el evento “The Big Bang”, el Capítulo 4 de Fortnite finalizó el 2 de diciembre de 2023. Tradicionalmente, la transición a la próxima temporada comienza con un tiempo de inactividad prolongado del servidor.

Desde alrededor de las 5:30 a.m. hora alemana, todos los servidores de Fortnite ya no son accesibles, por lo que no puedes jugar. En nuestra transmisión en vivo, puedes leer los últimos desarrollos y aprender todo sobre el Capítulo 5, Temporada 1.

¿Cuándo volverán a responder los servidores de Fortnite? – Está todo en la cinta.

08:30 AM Los servidores de Fortnite aún no están disponibles. Hay diversa información y especulaciones sobre la duración. Jugar Informes de que se detuvo alrededor de siete horas Debería llegar. Por supuesto, esto no está confirmado, pero significa que puedes volver a jugar Fortnite hoy alrededor de las 12:30 p.m. 8:21 a.m. Vuelva a conducir, cometimos un error molesto. El evento del Big Bang se ha repetido, pero su tiempo ya pasó. Porque en Alemania son las 23:00 hora del Este 05:00., Por lo tanto, la redundancia ya se ha activado, justo a tiempo antes de la fase de inactividad del servidor. ¡Lo siento! 8:08 a.m. En caso de que te hayas perdido la transmisión a continuación, el evento Big Bang se repetirá, según Epic, a las 11 p.m. ET. 23:00 hora alemana: A las 17:00 07:59 am Como recordatorio: el Capítulo 5 de Fortnite presenta algunos modos nuevos e interesantes, como el modo Carrera o Festival, pero aún no están disponibles. El crossover de Lego comienza el 7 de diciembre, el modo Carrera el 8 de diciembre y el modo Festival el 8 de diciembre. READ MediaMarkt vende televisores LG más baratos que nunca

07:28 am El nuevo contenido del Capítulo 5 del Pase de batalla también incluye un aspecto de Peter Griffin, ya que Fortnite tiene un cruce con la serie animada Padre de familia. Un nuevo breve tráiler presenta al personaje de forma humorística:









El tráiler de Fortnite revela un crossover de Padre de familia con Peter Griffin 07:11 am La gran pregunta ahora, por supuesto, es: ¿Cuándo vuelve a funcionar Fortnite o cuándo podrás volver a jugar a Fortnite? Tradicionalmente, Epic no revela cuánto tiempo lleva el trabajo de mantenimiento, pero en el pasado estos tiempos han sido del orden de varias horas. Por lo tanto, es posible que no puedas volver a jugar a Fortnite hasta aproximadamente el mediodía o la tarde. 6:45 a.m. actualizar: Algo se ha mezclado con la conversión. El evento se repitió, pero a las 5:00 a.m., antes de que el servidor colapsara. Ayer se anunció sorprendentemente que el evento “Big Bang” había ocurrido una vez más. Ahora está claro cuándo sucederá esto. Según anunció Epic, el evento tendrá lugar hoy Son las cinco de la tarde, hora alemana.. Si te perdiste el evento ayer, puedes verlo hoy: Contenido editorial recomendado En este punto encontrarás contenido externo de Twitter que complementa el artículo.

6:05 a.m. ¡Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo para marcar el inicio del Capítulo 5 en Fortnite! Acompañamos la etapa de inactividad del servidor y le brindamos toda la información importante. Después de que el evento en vivo tuvo lugar ayer y hubo repeticiones, los servidores de Fortnite finalmente están fuera de línea para el cambio al Capítulo 5. Actualmente hay una cola de aproximadamente 5 minutos. Así que prepárate porque hoy tendrás que esperar mucho tiempo para tus primeras rondas en el nuevo capítulo. Puedes leer sobre cómo fue el evento en vivo de ayer en nuestra transmisión en vivo y también puedes obtener toda la información importante sobre el Capítulo 5, Temporada 1 a continuación:





Todo esto en el Capítulo Cinco, Primera Temporada.

Como era de esperar, el nuevo capítulo trae contenido nuevo al juego y las filtraciones de las últimas semanas han sido en su mayoría ciertas. Esto es lo que puede esperar de la Temporada 1 del Capítulo 5 (Underground):

Nuevo mapa BR: Helios está decorado en estilo europeo. Un tren pasa por el mapa y en él también hay combate.

Helios está decorado en estilo europeo. Un tren pasa por el mapa y en él también hay combate. Nuevas máscaras en el Pase de batalla: Incluyendo a Peter Griffin y Solid Snake

Incluyendo a Peter Griffin y Solid Snake Cruce de Lego de Fortnite: Podrás jugar como personajes de Lego en Lego Fortnite a partir del 7 de diciembre. Dado que es una aventura de supervivencia y creación, también puedes esperar un modo de construcción similar a Minecraft.

Podrás jugar como personajes de Lego en Lego Fortnite a partir del 7 de diciembre. Dado que es una aventura de supervivencia y creación, también puedes esperar un modo de construcción similar a Minecraft. Modo carrera: ¿Eres fanático de Rocket League? Entonces el nuevo modo Rocket Racing en el Capítulo 5 podría ser perfecto para ti, porque también habrá un crossover con el popular título de fútbol automovilístico a partir del 8 de diciembre.

¿Eres fanático de Rocket League? Entonces el nuevo modo Rocket Racing en el Capítulo 5 podría ser perfecto para ti, porque también habrá un crossover con el popular título de fútbol automovilístico a partir del 8 de diciembre. Nuevo modo “Festival”: Harmonix, creador de la serie Guitar Hero, es responsable del nuevo modo Fortnite Festival. A partir del 9 de diciembre podrás tocar varias canciones con guitarra, bajo, batería y voz: saludos de una banda de rock.

Aquí está el tráiler de la Temporada 1 de Battle Royale – Underground:













Fortnite – En el Capítulo 5, Temporada 1, nos vengamos del secuestro de Billy

Por supuesto, estos son sólo los puntos más importantes que te esperan en el próximo capítulo de Fortnite. También hay muchos otros contenidos y ajustes más pequeños que brindan un soplo de aire fresco al shooter de Epic.