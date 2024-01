Estados Unidos y China participan en la campaña electoral argentina

Argentina enfrenta otro mes de inestabilidad antes de las elecciones presidenciales. También hay geopolítica detrás de escena.

Un préstamo de mil millones de dólares de China podría ser decisivo para la elección del candidato presidencial Sergio Massa. Marcelo Endelli/Getty

El resultado de la primera ronda de votación del domingo en Argentina sorprendió a muchos: con el 36,6 por ciento de los votos, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, derrotó al autoproclamado antilibertario y anarcocapitalista Javier Millay con casi el 30 por ciento de los votos. Ambos tienen que competir en la segunda fase de las elecciones que se celebrarán el 19 de noviembre.

La victoria de Massa sorprende porque, como ministro de Economía, es responsable del desastroso estado del país. Desde que asumió el cargo hace 15 meses, la inflación anual ha aumentado del 83 por ciento al 140 por ciento. El valor del dólar en pesos se ha quintuplicado.

Massa puede repartir regalos electorales porque obtiene crédito

Massa aceleró la inflación con regalos electorales: decretó aumentos de salarios y pensiones, pagos especiales únicos y desgravaciones fiscales semanales. Cuando el gobierno quebró, financió los gastos a través de la imprenta. No sorprende que el llamado de Miley a reemplazar el peso por el dólar fuera ampliamente aceptado.

Pero el plan de regalos electorales de Masa es posible principalmente gracias al apoyo extranjero. En primer lugar, está el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, que continúa otorgando préstamos a Argentina a pesar de que el gobierno no está cumpliendo ningún acuerdo alcanzado. Pero ahora China también ha surgido como un prestamista liberal.

A finales de agosto, Massa obtuvo un préstamo de 7.500 millones de dólares del FMI en Washington. De hecho, las arcas de divisas del Banco Central de Argentina no han sido depositadas ni un segundo. Junto con el préstamo, Buenos Aires pudo pagar los intereses y los reembolsos que Argentina debía al Fondo Monetario Internacional. Pero Argentina evitó volver a ser morosa, dos veces desde el cambio de milenio.

A principios de 2022, el Fondo Monetario Internacional y Argentina llegaron a un acuerdo. Argentina recibirá pagos al fondo durante diez años. Pero la cuestión predeterminada no está descartada: el acuerdo no resolvió el problema, simplemente lo pospuso. Cada vez que Argentina realiza un próximo pago, corre el riesgo de que se detenga otro pago porque el FMI tiene que verificar que Argentina cumpla con los acuerdos. Pero Buenos Aires no lo hizo, dejando vacías las arcas de divisas de Argentina. En noviembre, tras la segunda vuelta electoral, se realizarán los reembolsos y se debatirá si el programa continuará.

China también es generosa

Pero ahora China ha intervenido como salvadora. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, viajó a Beijing para recibir una transferencia de préstamo de 6.500 millones de dólares del presidente Xi Jinping, cuatro días antes de la primera ronda de votación.

Masa Loan se puede utilizar en las cuatro semanas restantes hasta la segunda elección para distribuir generosas donaciones. Puede permitir que las máquinas de votación de los gobernadores peronistas de las provincias funcionen a toda velocidad para ganar nuevos aliados. Para Massa, una ganancia inesperada de Beijing podría ser decisiva en las elecciones.

Para China, el préstamo es parte de una estrategia a largo plazo para afianzarse en la segunda economía más grande de América del Sur. Beijing depende principalmente de los peronistas gobernantes. Bajo el presidente Milley, que quiere cortar todos los vínculos económicos con China, la influencia de Beijing se verá seriamente amenazada.

China está utilizando la situación de deuda crónica del país para expandir su influencia geopolítica. Siempre que los prestamistas extranjeros no están dispuestos a prestarle a Argentina, la amenaza de quiebra y el riesgo son demasiado altos, por lo que China interviene como prestamista.

Sin duda, esto tiene ventajas geopolíticas para China: el ejército chino opera desde hace años una estación de observación satelital del Atlántico Sur en la Patagonia y está construyendo dos plantas hidroeléctricas. Ahora Beijing quiere construir la cuarta central nuclear del país. Las corporaciones chinas tienen enormes concesiones en la minería del litio. Para 2022, China ha anunciado inversiones directas por valor de 23.000 millones de dólares en Argentina.

Incluso si no se implementan todos, China está logrando avances: con cada acuerdo, China ya ha logrado afianzarse en el país con sus grandes reservas de energía y recursos minerales de importancia estratégica.

Beneficios masivos para ambas partes

La deuda de China también es estratégicamente interesante para Argentina. Porque Buenos Aires está aumentando la presión sobre Washington para que siga recibiendo préstamos del FMI en el futuro. El gobierno de Estados Unidos tiene la última palabra sobre los préstamos del Fondo. Fue él quien impulsó el acuerdo con Argentina, para que el país sudamericano recibiera en 2018 el mayor préstamo del FMI de su historia.

Ahora que China ha surgido como acreedor de Argentina, es poco probable que Washington ceda terreno a su rival geopolítico sin luchar, y seguirá apoyando a Argentina a través del FMI. Éstas son buenas noticias para el candidato Masa.