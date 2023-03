Estafas circulantes: los clientes de DKB y Volksbank deben tener cuidado

El Centro de Atención al Consumidor advierte sobre estafas en nombre de dos bancos alemanes. Lea aquí dónde tener cuidado.

cómo centro de consumo Informes, han surgido dos nuevos bulos. Los delincuentes intentan desviar a los clientes de Volksbanken y DKB a sitios web falsos que contienen correos electrónicos de phishing. Esto se hace con el pretexto de cambiar el sistema de seguridad y verificación de identidad.

Los estafadores intentan engañar a sus víctimas para que hagan clic en los enlaces adjuntos y revelen sus detalles.

Intento de phishing para clientes de Volksbank



Los delincuentes afirman que ha habido un cambio en el sistema de seguridad de Volksbank.

Foto: Centro del Consumidor

En el correo, los delincuentes afirman que la cuenta del cliente de Volksbank debe convertirse al último sistema de seguridad. Esto se debe al “Reglamento” vigente. La transferencia debe realizarse a través de un enlace dentro del correo electrónico recibido. Se supone que la víctima debe hacer clic en esto para realizar la conversión. Sin embargo, esto es solo un intento de estafa para obtener información confidencial.

Un intento de phishing se puede identificar por el aspecto impersonal de la dirección y varias faltas de ortografía. El remitente no utiliza diéresis. Esto indica que los estafadores tienen su sede en el extranjero y no usan un teclado alemán. El correo electrónico debe moverse a la carpeta de correo no deseado sin una respuesta.

Intento de phishing para clientes DKB



Los clientes de DKB deben pasar por un control de identidad falso.

Foto: Centro del Consumidor

Los clientes de DKB también reciben cada vez más mensajes fraudulentos en sus buzones. El correo electrónico afirma que algunas funciones de la cuenta están restringidas por “razones de seguridad”. Los fondos, pagos o transferencias no pueden retirarse hasta que no se haya verificado nuevamente la identidad del titular de la cuenta. Usando el botón adjunto, el cliente del banco debe verificar su propia identidad para que la cuenta sea “completamente restaurada”. Luego, se enviará un correo electrónico dentro de las 24 horas posteriores a la verificación con información sobre el estado actualizado de la cuenta.

Este correo electrónico también es un intento de estafa. Esto se puede reconocer por el saludo informal “Hola” y la redacción elaborada del mensaje. Este correo electrónico también debe moverse a la carpeta de correo no deseado sin respuesta.

