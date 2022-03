¿Estará pronto el norte de Alemania completamente bajo el agua?

La presa, que se supone debe proteger a los residentes de Bremen-Neustadt de las inundaciones, apenas cumple su propósito. Durante tormentas severas, el nivel del agua en la margen izquierda del río Weser puede alcanzar los 7,85 metros. “Si el nivel sigue aumentando debido al cambio climático, no será suficiente”, dice Michael Dirks. La presa necesita una altura de 8,70 metros. También tiene que volverse más estable para poder resistir el agua después de 2050.

Esta parte de la presa de Bremen en la margen izquierda del río Weser no ha cambiado desde 1962. El director general de la Asociación Local de Presas sacude la cabeza y señala un puente de hierba que se extiende hasta las orillas del río Weser. Majestuosos plátanos bordean el terraplén, los peatones pasean por una acera sin pavimentar junto a él y algunos ciclistas pedalean. Y la ciudad comienza justo detrás del terraplén, con una calle empedrada, autos estacionados frente a edificios de apartamentos, una cafetería y un complejo de oficinas.

Margen izquierda del río Weser en Bremen Neustadt: esta presa necesita urgentemente una renovación. Pero el proyecto de construcción se está retrasando. © Fuente: RND / Saskia Heinze

Ya no construirás así

Dirks está seguro de que ya no se construye así hoy en día. La presa no solo es muy empinada, sino que se compone principalmente de arena y escombros. “Nunca usaríamos este material de construcción hoy en día porque es permeable al agua”. Los árboles, aunque hermosos a la vista en el paisaje urbano, en realidad ya no están permitidos según las nuevas Directrices de Protección Costera y debido al espacio limitado. Presa verde, hierba, como máximo unas pocas ovejas, que en realidad pertenecen a la presa. Y como sedimentos necesitas tierra arcillosa.

Michael Dirks, director gerente de Bremen Deichverband © Fuente: RND / Saskia Heinze

Desde 2010, la asociación y la administración de la ciudad han estado estudiando cómo podría ser aquí la represa del futuro. Técnicamente, esto se puede lograr en unos cinco años, dice Dirks. El traspaso sigue pendiente doce años después. Entre otras cosas, porque la iniciativa ciudadana lucha contra la tala de árboles voladores. En una mesa redonda en marzo de 2022, las autoridades de construcción y la Iniciativa Ciudadana todavía están luchando para llegar a un consenso, y se está preparando un referéndum. ¿Cuándo espera Dirks que comience la construcción? se encoge de hombros.

Represas y cambio climático: No espere para reconstruir

Pero las ciudades y municipios cercanos a la costa no tienen mucho tiempo para adaptarse. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) cree que las consecuencias del cambio climático llevarán a más y más problemas en el futuro En un informe de estado que publiqué a finales de febrero firmemente. Los modelos muestran que las lluvias torrenciales, las marejadas ciclónicas y las inundaciones se vuelven significativamente más intensas y ocurren con mayor frecuencia cuando se supera el objetivo de 1,5°. Según la comunidad internacional de investigación, el aumento del nivel del mar supondrá una “amenaza existencial” para las comunidades costeras a más tardar en 2100.

Esperar hasta entonces para expandir las represas sería fatal. “La sociedad ahora debe decidir si esto debería suceder y cómo”, dice Peter Fröhle, profesor de ingeniería hidráulica en la Universidad Tecnológica de Hamburgo. “Ya en 2022, se deben hacer ajustes, al menos conceptualmente, para estar seguros para el futuro”.

En las zonas costeras hay muchas zonas que se habrían inundado hace mucho tiempo si no hubiera presas. diana leer investigador del clima

Solo Baja Sajonia tiene más de 1.000 km de diques a lo largo de la costa. Según Fröhle, levantar y reforzar todas las presas es un “tremendo esfuerzo”. Bremen, que tiene una población de alrededor de 530.000 habitantes, no es una excepción. El 86 por ciento de la ciudad está amenazada por inundaciones. Por lo tanto, la Asociación de Represas, en cooperación con los urbanistas, no tiene más remedio que levantar, fortalecer e instalar alrededor de 52 kilómetros de represas. Esto dice el Plan General para la Protección Costera, en el que todas las presas en Baja Sajonia y Bremen fueron examinadas en 2007 para futuros escenarios climáticos.

¿Qué zonas están en riesgo de inundación?

No hay alternativa. “En las zonas costeras, hay muchas zonas que se habrían inundado hace mucho tiempo si no hubiera presas”, explica Diana Resched de Climate Services (Jerex) en Hamburgo. Hasta mediados de siglo, uno todavía estaba en una posición muy segura. “Pero tenga en cuenta que si vive en una zona así y el nivel del mar está subiendo, siempre debe estar atento: ¿es esta presa lo suficientemente estable como para mantener el agua fuera?” El investigador del clima explica. Exactamente cuánto y cuándo subirá el nivel del mar, con qué frecuencia y con qué intensidad se producirán tormentas e inundaciones en la segunda mitad del siglo: todavía existen muchas incertidumbres, sin embargo, también en la modelización de posibles escenarios.

El mapa de la Organización Central del Clima de EE. UU., por ejemplo, muestra áreas del Mar del Norte que podrían inundarse en un escenario pesimista de cambio climático para 2100. Los investigadores utilizaron datos topográficos y de población para investigar las consecuencias del aumento del nivel del mar en esta región, entre otros. cosas. . Sin embargo, las salvaguardas adaptativas como las represas no juegan un papel en este modelo.

Es seguro vivir en la costa en 2100, pero ¿a qué costo?

Pero una cosa está clara en tales escenarios: las represas deben crecer cada vez más. “Si el cambio climático continúa sin control, es probable que llegue un punto en el que será muy costoso mantener estas represas”, dice el climatólogo Rich. Por lo tanto, ya no es posible vivir allí, por lo que la gente tiene que trasladarse desde la costa hacia el interior. “

El experto en ingeniería hidráulica Fröhle es un poco más optimista. “Hay soluciones técnicas para que podamos vivir con seguridad en las zonas costeras del norte de Alemania en 2100 y 2150”, dice, pero también plantea preocupaciones: “Todas las soluciones son caras y su implementación lleva mucho tiempo”. cuesta mucho dinero. , pero sobre todo espacio. “Si elevas una barrera solo un metro, la sección transversal en la base de la presa en la costa generalmente se ensancha más de diez metros”, explica Fröhle.

Si la presa crece hasta una altura de un metro, su ancho es siete

Según Dirks, lo siguiente se aplica al área metropolitana de Bremen: por cada presa de un metro de altura, se necesitan siete metros de ancho. Esto también conduce a inconsistencias en el uso, porque en la ciudad en particular existe una competencia simultánea por el espacio habitable, los edificios comerciales, los estacionamientos, las ciclovías, las aceras y los espacios verdes. También le preocupa que las consecuencias del cambio climático no puedan calcularse con precisión. Si los modelos climáticos se actualizan desde la ciencia, tendrá un impacto directo en los proyectos de construcción de su asociación de represas. Y el trabajo nunca termina así.

Después de todo, en nueve sitios a la izquierda de Weser, por ejemplo, los terraplenes ya se han mejorado y aumentado en medio metro de acuerdo con el Plan de Protección Costera. “Ahora el plan de 2007 ya está desactualizado”, dice el Director General. “Las presas ahora deben elevarse un metro en muchos lugares”. Ya se han planificado y construido presas durante casi 100 años.

Construya una vez y tenga paz durante décadas: a la luz de los posibles escenarios futuros, esto ahora puede haber terminado. “Realmente depende de los próximos años”, afirma la investigadora climática Diana Rashid. “Muchos piensan que el cambio climático es el problema del futuro que aún no nos afecta”. Sin embargo, los investigadores están de acuerdo: en este momento y muy rápidamente, se necesitan grandes cambios en todas partes para adaptarse al cambio climático y, al mismo tiempo, reducir las emisiones a cero. De lo contrario, las inundaciones acabarán provocando daños absolutamente incontrolables.