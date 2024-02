Estas son las canciones y los nominados

Los candidatos aparecieron recientemente en el programa en vivo de “I Want to Go to ESC!” Se midió el 8 de febrero. La novena y última plaza libre para la ronda preliminar fue adjudicada por el público mediante votación remota y online. El cantante Florian derrotó a Anne Im y Luca M. Wefes e intentará conseguir su billete para la ESC el 16 de febrero.