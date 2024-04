Estas vitaminas ayudan a tratar los resfriados

Los resfriados no son infrecuentes, especialmente en la estación fría. ¿Pero qué ayuda? Lea aquí si las vitaminas pueden prevenir los resfriados o acortar su duración.

Todo el mundo conoce al molesto compañero, especialmente en la estación fría: el Frío. Puede ser causado por una variedad de virus del resfriado: más de 200 para ser exactos. Un resfriado suele manifestarse como una infección respiratoria. Los afectados sufren secreción nasal o bronquitis. El resfriado común se transmite a través de gotitas infecciosas, por lo que uno puede infectarse a través de las superficies que tocan las personas enfermas.

Dado que casi todo el mundo tiene que lidiar con resfriados con mayor o menos regularidad, existen en el mercado muchos preparados que tienen un efecto preventivo o tienen como objetivo aliviar los síntomas, incluidos los preparados vitamínicos. Pero quién vitaminas ¿Realmente ayuda contra los resfriados?

Información importante en breve:

Un aporte adecuado de nutrientes puede prevenir infecciones respiratorias.

Vitamina C Podrías Resfriados Tal vez no lo impida, pero sí un término. Frío Reducido en aproximadamente un 8 por ciento. Pero esto sólo se aplica al uso a largo plazo.

Podrías Tal vez no lo impida, pero sí un término. Reducido en aproximadamente un 8 por ciento. Pero esto sólo se aplica al uso a largo plazo. ¿Quién tiene suficiente? vitamina a La vitamina E es menos abundante, según un reciente estudio inglés Resfriados enfermarse.

La vitamina E es menos abundante, según un reciente estudio inglés enfermarse. Quienes consumen una buena ingesta de vitamina D también pueden tener un menor riesgo de desarrollarla Frío Enfermarse.

¿Qué vitaminas ayudan con los resfriados?

Esta pregunta no es tan fácil de responder. Los estudios abordan con frecuencia este tema, pero no existe una recomendación científica uniforme para vitaminas específicas. Una cosa es segura: una buena nutrición y suplementos vitamínicos específicos pueden ayudar a prevenir infecciones respiratorias.

Cuando le preguntamos, la profesora Caroline Stokes, jefa del Grupo de Trabajo sobre Alimentación y Salud de la Universidad Humboldt de Berlín, nos dio una El estudio observacional actual. Desde 2020. Se ha descubierto que las personas con un alto consumo de vitamina A y vitamina E tienen menos probabilidades de desarrollar resfriados. Según el experto, las personas que toman vitamina D a través de complementos nutricionales también tienen menos probabilidades de sufrir resfriados. Como explica Carolyn Stokes, el estudio no demuestra que estas vitaminas prevengan los resfriados, pero están asociadas con un menor riesgo de padecer resfriados. Pero esto no significa que se deba tomar vitamina A, E o D como medida preventiva. Lo que siempre es importante es el ancho del cuerpo. Cualquier persona con un nivel bajo de vitamina D en sangre puede beneficiarse de tomarla, pero sólo con el consejo de un médico. Las vitaminas A, E y D son vitaminas liposolubles de las que el cuerpo no puede deshacerse fácilmente en caso de sobredosis.

¿La vitamina C ayuda con los resfriados?

Entre los micronutrientes, la vitamina C en particular suele recomendarse para los resfriados. la puerta medizin-transparent.at, Un miembro de la Red Alemana de Alfabetización en Salud (DNGK) evaluó algunos estudios y llegó a la conclusión de que tomar altas dosis de vitamina C no puede prevenir los resfriados.

En una evaluación realizada por la Red de Investigación Cochrane, se examinaron 29 estudios sobre este tema. El resultado: la ingesta prolongada de vitamina C puede reducir en cierta medida la duración del resfriado común. Ocho por ciento para adultos y 14 por ciento para niños. Según los estudios actuales, si la vitamina C se toma sólo cuando aparecen los síntomas, no tendrá efectos positivos sobre la duración o el curso del resfriado común.

¿Qué vitaminas ayudan al sistema inmunológico?

Cuando estás resfriado, tu sistema inmunológico se acelera. Si el cuerpo recibe todos los nutrientes importantes, esto puede provocar una menor susceptibilidad a las infecciones. Si ya está enfermo o podría enfermarse con frecuencia, puede pedirle a su médico que compruebe si se debe a una deficiencia de nutrientes.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria mantiene una lista de las denominadas declaraciones de propiedades saludables científicamente confirmadas de algunas vitaminas. Se permite la afirmación “contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico” para las siguientes vitaminas:

Además usan Los minerales zinc y selenio contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunológico. Como nos dijo a petición Maria Maris, directora de proyectos científicos del Departamento de Química y Toxicología de los Alimentos de la Universidad Técnica de Berlín, hay algunos estudios que sugieren que la ingesta adicional de zinc puede reducir los síntomas del resfriado. Sin embargo, siempre debes tener en cuenta tus necesidades diarias.