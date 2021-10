“Este es el futuro”: los candidatos negros al Senado aplastan las expectativas de recaudación de fondos

La ex presidenta del Comité Nacional Demócrata, Donna Brasil, dijo: “Esta podría ser una era de nivelación del campo de juego”. Creo que los candidatos negros han demostrado más que nunca que somos talentosos, pero no tenemos pruebas para competir … este es el futuro . Esto es lo que pienso, doctor. [Martin Luther] El rey y su generación siempre lo han imaginado.

Aunque los candidatos negros individuales en el pasado han puesto en marcha sólidos programas de recaudación de fondos, no habría habido una cuarta parte que muchos hayan recaudado tanto. El principal retador republicano de Warnock, la ex estrella del fútbol Herschel Walker, recaudó $ 3.8 millones en su primera campaña de cinco semanas. En Carolina del Norte, la ex jueza de la Corte Suprema estatal Cherry Beasley, una demócrata, recaudó $ 1.5 millones en un trimestre de recaudación de fondos que duró desde julio hasta finales de septiembre.

Clinda Carr, fundadora y directora ejecutiva de Hire Heights, que apoya a las candidatas demócratas negras, señala a Demings y Beasley como “evidencia de opinión”.

“Seguimos demostrando que somos el mejor retorno de la inversión”, dijo Carr. “Vemos más y más donantes y organizaciones que inicialmente apoyan a las mujeres negras. Así que estamos avanzando en la dirección correcta”.

Los números únicos no se limitan al sur. En Kentucky, el exlegislador estatal Charles Booker renovó la derrota en las primarias de los demócratas del Senado de 2020, en la que fue elevado financieramente, recaudando 1,7 millones de dólares. También en Wisconsin, el vicegobernador demócrata Mandela Barnes recaudó $ 1.1 millones en sus primarias del Senado abarrotadas, recaudando más dinero de grandes y pequeños donantes de dólares que sus rivales primarios blancos ricos, que necesitaban préstamos personales más grandes para romper la marca de $ 1 millón.

“Creo [candidate] La tubería es, por supuesto. Pero lo que no tiene precedentes es este tipo de interés en financiar a candidatos afroamericanos, para ver a dónde va “.. “Nunca sucedió.”

El exlegislador demócrata perdió las subastas del Senado en 2018 y 2020 en Mississippi Mike SP puede dar fe de las dificultades que han enfrentado los candidatos negros en el pasado. Cuando se le preguntó sobre los nuevos números, respondió: “Lo necesitan”.

Senador Después de aparecer en Cindy Hyde-Smith en 2020, había bajado un 10 por ciento y estaba relativamente cerca de un demócrata en Mississippi, SP contrató a una compañía de datos para analizar de forma independiente su desempeño. Los resultados de ese estudio, que SP compartió con Politico, muestran que a pesar de la ola de participación de votantes en el sur, Mississippi ha aumentado su registro de votantes en solo un 1 por ciento.

Para generar el impulso para que el próximo partido demócrata negro se extienda por todo el estado, SP compartió su lista completa de contactos de donantes con el partido estatal de forma gratuita.

“Siempre tengo que tocar muchas puertas y empujar cuesta arriba como Sísifo”, ​​dijo SP, y agregó que si tuviera más recursos financieros, actualmente podría servir en el Senado.

SP, quien se desempeñó como secretario de Agricultura bajo Bill Clinton, dijo: “Si hubiera habido dinero temprano para identificar este déficit en enero”, podría haber retirado el movimiento de registro de votantes. Es posible que haya hecho las cosas de una manera que atrajera a los votantes a ir a las urnas y registrarse en su interés.

Entrevistas con una docena de candidatos, estrategas y activistas del partido actuales y anteriores dicen que no hay explicación para los resultados de recaudación de fondos más recientes.

Esto permite que muchos candidatos negros desafíen a oponentes de alto nivel y altamente polarizados, una forma segura de salvar la caja de la campaña. La cosecha de candidatos de 2022 produce las recientes victorias de los principales candidatos negros antes que ellos, entre ellos los expresidentes Barack Obama, la vicepresidenta Kamala Harris, Warnock y Stacy Abrams.

Pero también se benefician de un mayor enfoque en los efectos del racismo formal después del asesinato de George Floyd en 2020 en Minneapolis.

“En ese momento, vimos que muchos candidatos negros iban bien, y en ese momento, las donaciones como Charles Booker estaban en aumento”, dijo Nabila Islam, estratega y ex recaudadora de fondos del DNC. “Por supuesto que siento que hay una culpa blanca”.

Como cualquier otra cosa, la recaudación de fondos única, que se recaudó en un año malo, solo unos meses antes de que las campañas comenzaran en serio, fue impulsada por una avalancha de dinero de pequeños donantes en línea. Muchos candidatos que no tienen acceso a grandes redes de donantes o eventos de alto valor de dólares de repente pueden almacenar sus tesorerías con miles de pequeñas contribuciones digitales.

Booker, Él era el 98 por ciento de los donantes de base en su tercer trimestre y tenía 55.000 contribuciones. Dijo que su fuerza inicial de recaudación de fondos le permite establecerse como uno de los principales pioneros de los demócratas de Kentucky, una ventaja de la que carecía en 2020, cuando el partido se unió inicialmente detrás de Amy McGrath. Planea invertir en publicidad y actividades de campo específicas para movilizar a los votantes rurales. Ahora puede comprar un segundo autobús turístico para llegar hasta ellos.

“Tenemos que verlo como una inversión. Si piensas en el trabajo realizado en Georgia, nos ha ganado escaños en el Senado”. Hemos estado trabajando para construir infraestructura durante mucho tiempo. Entonces, dinero, en lugar de ponerlo todo en estos anuncios nacionales, es lo que necesita hacer, pero tenemos que invertir más en el terreno.

Booker, al igual que otros, ha solicitado consejos actualizados El presidente del DNC, Jaime Harrison, el senador republicano de Carolina del Sur. Las habilidades de Harrison en la recaudación de fondos lo han convertido en un recurso importante para otros candidatos negros al Senado, quienes brindan consejos sobre recaudación de fondos y asesoramiento al personal.

“Comparto esa información con campañas que llaman y preguntan, ya sabes, ‘¿Cómo hiciste eso?’”, Dijo Harrison.

En esas conversaciones, el presidente del DNC describe las mejores prácticas de recaudación de fondos y ayuda a dar forma a la estrategia de la campaña: uno de sus ex asesores senior ahora está ayudando a ejecutar la campaña de Demings.

Harrison, hasta ahora, señala que los candidatos negros no son la primera opción del liderazgo del partido en elecciones competitivas. Su propia experiencia desarrolló una estrategia poderosa: los candidatos negros fueron excluidos en un momento de centrarse en la publicidad digital y las redes sociales para evitar los círculos de recaudación de fondos.

“Tengo un trozo de salsa secreta, y creo que Lindsay Graham lo aprendió en Republican, ¿cómo se crea una base de donantes de base? ¿Cómo se aprovecha ese tipo de energía para financiar su campaña?”, Dijo Harrison. “Hay técnicas y cosas que puedes hacer. Puedes ver la diferencia”.

A pesar de todas las mejoras sugeridas por los últimos resultados de recaudación de fondos, no hay garantía de que las elecciones parciales las gane una clase de senadores negros. Por ejemplo, la reubicación de Booker en Kentucky, el actual senador republicano. Menos de la mitad de los $ 4 millones extraídos por Rand Paul, y han pasado años desde que los demócratas de Kentucky perdieron una carrera por el Senado por un solo dígito.

En la carrera abierta para escaños en el Senado de Pensilvania, cinco candidatos se postulan como demócratas, con dos candidatos negros, Malcolm Kenyatta y Sheriff Street, altamente calificados. En el Partido Republicano, Kathy Bornett, candidata habitual del MAGA en los medios conservadores, también volvió a crecer.

“Tenemos el mayor desafío de la subrepresentación en este momento … tenemos que tener una mujer negra”, dijo Quentin James, fundador y presidente de Clendic PAC. Candidatos negros demócratas al Senado que no están en el cargo. “Así que hay algunas cosas que tenemos que hacer”.

Para prepararse para este momento, el PAC Conjunto y algunos activistas políticos negros se están organizando y recaudando fondos en nombre de los candidatos negros. Además de ayudar a las campañas ferroviarias y de empleados, las empresas que tienen como objetivo desafiar el estereotipo de que los políticos negros no representan los intereses de todos sus miembros están instando a los mejores donantes en nombre de los candidatos.

“Creo que hay un cambio fundamental en la forma de pensar de quién puede ganar las elecciones, ahora se entiende, no es el aburrido anciano blanco de nuevo”, dijo Islam, ex recaudador de fondos de TNC. “Sabes, necesitamos a alguien emocionado. Por eso creo que a muchos candidatos negros como Wall Demings, Warnock, Herschel Walker y Tim Scott les va mejor.