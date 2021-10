Juego 1 de la NLCS: Austin Riley sorprendió a los Dodgers, 3-2

En un juego increíblemente emocionante y absolutamente intenso que aterrizó en el cable, Austin Riley y sus mayores victorias marcaron la diferencia y ayudaron a los Bravos a ganar 3-2 en la NLCS de 2021 para darle a Atlanta una ventaja de 1-0.

Los Dodgers se convirtieron en sus titulares en el segundo juego consecutivo con Cory Neble, y los valientes pudieron aprovecharlo. El nuevo bateador inicial Eddie Rosario tomó la delantera para comenzar y luego se robó la segunda base, mientras Freddie Freeman estaba en la posición de anotar con un out. Un roletazo de los Aussie Albies lo movió a tercera, y luego Rosario cruzó el plato y le dio a Atlanta un poco de ventaja, destacando a Atlanta, que es un raro ejemplo de cómo los valientes hacen un poco de béisbol ABC para generar una carrera.

Dado que los Dodgers eran Dodgers, respondieron de inmediato. En el tema de esta noche, Los Ángeles se puso a trabajar con dos outs a bordo. Esta vez, AJ Pollack anotó un doble de dos outs, seguido de Chris Taylor igualando el plato y el juego de Pollack. Así que así, el juego termina y después de un breve éxtasis las cosas se ponen tensas de nuevo.

No hubo puntaje alto hasta la cuarta entrada, lo que significa que los Dodgers rompieron el empate en voz alta. En esta batalla en particular, Max Fried lanzó dos excelentes curvas a lo largo de la noche, avanzando 0-2 sobre el otro Will Smith. Luego fue a por un crack en el tercer lanzamiento y Smith lo envió por el aire y en un jonrón solitario de ventaja sobre la valla. Después de eso, los Dodgers se fueron por la línea, pero Homer de Smith realmente sintió que estaba golpeando la rueda después de que Fried comenzara el bate.

Afortunadamente, Atlanta tuvo que dar una respuesta rápida, que llegó con el aturdidor de Austin Riley. Después de que Ozzy voló para comenzar la entrada, Riley sacó el tercer lanzamiento que había visto en el toro en el jardín izquierdo y entró en lugares dentro del área justa y lo convirtió en un juego de empate nuevamente. Para ser justos, fue muy interesante en el lado de los relevos y todos en el estadio estaban emocionados de verlo pasar por encima de la valla.

Desde entonces, los dos miembros del personal de la cancha se han estado soplando físicamente durante la mayor parte del juego. Max Fried no hizo bien sus mejores cosas, pero cuando dejó el juego después de la sexta entrada, las dos carreras anteriores estaban a nombre de los Dodgers. Mientras tanto, el juego Bullpen hizo maravillas para Los Ángeles porque generalmente eran bateadores de los Bravos sentados con pocos problemas. Ambos miembros del equipo de lanzamiento completaron la misión y estuvieron a la altura de la ocasión, que fue espectacular de ver. Tyler Metschek y Luke Jackson continuaron encendiendo la lámpara en el montículo.

Finalmente llegó a las etapas posteriores al partido y ambos equipos entraron en sus manos habituales en las últimas entradas. Kenny Johnson se retiró en la fila en el octavo lugar, es decir, Will Smith Time en el noveno. Como de costumbre, Will Smith no facilitó las cosas. Dejó caer la primera base por bolas del juego por cualquier lanzador de cualquier equipo, lo que sucedió con dos outs en el tablero. Cody Bellinger luego se estrelló, y cuando se le ocurrió un solo, Chris Taylor fue de gran ayuda para los Bravos después de que lo arrojaron a pistas básicas como un Nincompoop. Los Bravos se han acostumbrado a dar ese tipo de obsequios a otros equipos en la postemporada, así que esta vez fue muy divertido estar a favor de Atlanta.

Terminó siendo el aliento principal de la vida de los Bravos en la novena base. Los Dodgers intentaron una entrada extra con Blake Train, y colgó a Freddie Freeman en la cabeza de Golden Sombrero mientras los siguientes dos bateadores se marchaban brillantemente a Atlanta. Ozzy Albis de alguna manera encontró algo de pasto con un sencillo blob y luego robó la segunda plataforma para preparar el escenario para el relevo de Austin. El candidato a MVP de 2021 tuvo la oportunidad de brillar cuando era más prominente y el tipo, ¿verdad? Como siempre Brillar.

La base por bolas de Austin Riley les dio a los Bravos una increíblemente tensa pero espectacular victoria por 3-2 y una ventaja de 1-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. El personal de lanzamiento aceleró de nuevo y ofreció una actuación acorde con el espectáculo, y sus fantásticos esfuerzos en el escenario fueron suficientes para tocar con valentía. Cuando la acción llegó al plato, Austin Riley dijo que los Bravos pudieron obtener la victoria contra los Dodgers.