Este es el tiempo que tardas en recuperarte del alcohol

El alcohol puede ser extremadamente dañino para su salud. Muchas personas no se dan cuenta de que el alcohol es una toxina celular. Innumerables neuronas en el cerebro no mueren directamente cuando estás borracho. Sin embargo, el consumo regular de alcohol puede causar daño cerebral permanente. Un estudio encuentra que el alcohol envejece el cerebro, e incluso una cerveza diaria después del trabajo puede tener consecuencias duraderas.

Pero otros órganos, especialmente el hígado, sufren mucho por el consumo de alcohol.

El consumo de alcohol daña el hígado: se recupera muy rápido si se prescinde de él.

Demasiado alcohol se consume más rápido de lo que mucha gente piensa. Para que no se produzca un efecto de habituación, no se debe beber alcohol al menos dos días a la semana, escribe el Centro Federal de Educación para la Salud (BZgA). El resto de días, no debes beber mucho alcohol: para las mujeres, esto es un vaso pequeño de cerveza (0,3 litros) o una copa de vino (0,125 litros) por día. Los hombres no deben consumir más del doble de alcohol.



Lo que muchos olvidan rápidamente: el alcohol es extremadamente dañino para el hígado.

El hígado, en particular, puede resultar dañado por el consumo excesivo de alcohol. Las personas que beben mucho alcohol pueden experimentar cambios devastadores en la función hepática. Por lo general, lleva mucho tiempo antes de que se detecte daño en el hígado, porque el hígado sufre en silencio. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol puede provocar hígado graso, lo que aumenta el riesgo de infecciones y cáncer de hígado. Incluso puede conducir a la cirrosis. El tejido hepático se daña y el órgano pierde sus funciones. La cirrosis es una enfermedad crónica que no tiene cura. En las últimas etapas de la enfermedad es necesario un trasplante de hígado.

Pero hay buenas noticias: los hígados de las personas que aún no tienen cirrosis pueden recuperarse si evitan el alcohol. Después de unas dos semanas sin alcohol, el órgano comienza a regenerarse lentamente. Dependiendo de cuánto beba una persona normalmente y de la condición del órgano, el hígado puede recuperarse completamente del consumo de alcohol dentro de cuatro a ocho semanas.

Evite el alcohol – tiene consecuencias positivas

Si desea perder peso, definitivamente debe tratar de evitar el alcohol. Solo dos semanas después, se notó la abstinencia de alcohol en la balanza. Además, el sueño se vuelve más profundo, la productividad diurna aumenta y el estrés disminuye. Otro efecto positivo: el sistema inmunológico se fortalece.

La piel también mejora después de aproximadamente un mes sin alcohol. También se sentirá más en forma y su presión arterial disminuirá. Después de aproximadamente seis semanas, incluso los valores sanguíneos y el estado general mejoran.

El estómago se recupera después de 1-2 meses de beber alcohol. El alcohol estimula la formación de ácido estomacal que, a su vez, puede provocar inflamación del revestimiento del estómago si bebes con frecuencia.

Incluso después de tres meses de no consumir alcohol, todavía hay efectos positivos. Por un lado, mejora la sensación del cuerpo. Pero el alma también se beneficia de la castidad. Se dice que evitar el alcohol conduce a una mayor confianza en uno mismo, más claridad mental, más motivación y estabilidad emocional. Además, puede conducir a un aumento de la potencia y la libido.

¿Sospecha que puede tener un problema con la bebida? Puedes comprobarlo tú mismo con dos preguntas.

