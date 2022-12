Este miembro de la realeza también tendrá su propia serie.

Sofía de España (84) siempre fue dominada por su esposo Juan Carlos (84). Pero eso debe cambiar ahora. La ex Reina de España se prepara para sacar su propia serie. Se supone que es una rama de la serie. “La corona” que gira en torno a la vida de la familia real británica. La serie debería llamarse “Sofia, Una Mujer Real” (Esp: “Sofia, Real Woman”). El guión está basado en la biografía de Sofía.

Según la productora, el documental se enfocará por primera vez en el personaje de la mujer, quien es madre, hija, hermana, abuela y nuera. La filial española también revelará muchos detalles sobre la Sofía española. Por ejemplo, no mucha gente sabe que ella ha sido vegetariana por más de 30 años. Además, el griego original no pudo acostumbrarse a las corridas de toros hasta el día de hoy. “Una vez invitaron a Sofía a una corrida de toros. Llevaba gafas de sol. Después de un tiempo, admitió que las gafas eran opacas. Sofía no quería ver nada”, revela la productora Mercedes Gameiro.

Pero el proyecto aún está en pañales. Por lo que no se sabe cuándo se lanzará la serie. Se dice que otra reina recibió una cadena: la reina Máxima de los Países Bajos.