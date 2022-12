Responder a un documental de Netflix: se dice que William está ‘furioso’ con Harry y Meghan

Los primeros episodios del documental de Harry y Meghan de Netflix parecen haber causado un mal humor en la familia real británica. Según informes de prensa, la realeza nunca se muestra entusiasmada con las declaraciones que se hacen sobre la serie. Se dice que el príncipe William está “enojado”.

Según informes de la prensa británica, la familia real ha reaccionado con tristeza a los primeros episodios del documental de Netflix sobre el príncipe Harry y su esposa, la duquesa Meghan. El periódico The Sun escribió que la familia real está “en duelo”. El periódico citó fuentes familiarizadas con el palacio diciendo que no había forma de volver al círculo interno. The Mirror escribió que el príncipe William, el hermano mayor de Harry, estaba “furioso”.

El heredero al trono estaba particularmente molesto por el uso que hizo Netflix de escenas de la famosa entrevista de la BBC a su madre, la princesa Diana, en la que ella informó sobre el asunto de su exesposo Carlos, ahora rey, en 1995. William asumió que los extractos serían nunca más volvería a mostrarse y estuvo de acuerdo con su hermano. Ahora se siente engañado.

Según The Mirror, se dijo que William y su esposa, la princesa Kate, encontraron los comentarios de Harry “particularmente hirientes”, quien sugirió que los hombres de la familia no se casaban por amor. En la producción de Netflix “Harry and Meghan”, el primero de tres episodios transmitidos por el gigante del streaming el jueves, la pareja aborda no solo la relación de la familia real con la prensa sensacionalista británica, sino también su visión de la historia colonial británica y el racismo. Los tres episodios restantes están programados para emitirse el próximo jueves.

El parlamentario conservador Bob Seeley ha pedido que Harry y Meghan sean despojados de sus títulos reales. “Si quieres odiar a la monarquía, sé el Sr. Windsor”, dijo Seeley a The Sun. La pareja es narcisista y “horrible”. Los críticos también señalaron que Meghan se burló de la difunta reina y de la tradición cuando se burló de su primer encuentro con la abuela de Harry e hizo una imitación exagerada.