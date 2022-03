Quien sale la primera noche se queda en el episodio 7

Emoción en el Episodio 7



Düsseldorf Nunca antes en “The Bachelor”: en el episodio siete, Dominic Stockman acampa con sus candidatos en una pintoresca playa de México. Pero los celos, las excusas y los sentimientos heridos trastornan el alma de la postal. Y se trata de la primera cita nocturna.





Por Julia Marie Schusler

Qué mujer soltera o hombre soltero no lo quiere: el buen chico de al lado. El tipo atractivo y bien entrenado que no solo tiene la herramienta que falta a mano, sino que también hace un mejor trabajo solo y sin camisa en su propio apartamento. El sueño “Bachelor Next Door” de los nominados de este año se hace realidad en el Episodio VII: Un campamento encantador con Dominic Stockman en la playa de México. Un soltero no vive en una villa de lujo, como es habitual. No, en realidad duerme en una pequeña pero lujosa carpa de playa, justo al lado de las mujeres que lo cortejan.

Hay sueños salvajes, no solo para las siete mujeres restantes, sino también para los espectadores: ¿quién es probable que se cuele en la cama del soltero por la noche? Grandes cantidades apuestan por Jana Maria. Y es ella misma la que hace su oferta más alta: “Quizás me cuele ahí”, dice con desdén, con picardía, como siempre.

Pero al final, como siempre, todo resulta diferente de lo que piensas. Nadie se mete en un acogedor iglú de soltero, en general, Dominic rara vez se encuentra en el campamento de televisión de todos modos. Porque el soltero está ocupado. Comienza con una canción llamada “Mal wieder”. Una fecha sigue a la otra. Comienza con un grupo famoso formado por Indigo, Franzi, Emily y Christina. Una vez más un barco esperando a las “damas”, Dominic vuelve a hacer preguntas que terminan con “¿o?”. Dominic tampoco dejó su comportamiento varonil en una posición de lujo, después de todo, alguien debería ponerles loción en la espalda. Rápidamente se encontró un voluntario: según su licenciatura, a Emily le va bien como protector solar. Christina vuelve a decir lo que piensa el espectador liberado: “No tengo que ponerle un poco de loción en la espalda solo para demostrar que me importa”.

Sin duda, el soltero se esfuerza mucho: quiere estar allí cuando las otras mujeres le preguntan al grupo de cuatro cuándo salir, e incluso lleva el desayuno a la tienda del candidato. Pero como el chico sexy de al lado en tantos libros y películas, hay un problema. Lo sirve Dominic en bandeja de plata. Hay una elevación espiritual en el programa con Chiara y Anna. Quizás no hace falta mencionar que Jana Maria es “decepcionante y triste”. El propio Franzi decidió que Dominic no era la persona adecuada para ella. Sin embargo, en comparación con el resto, este no es sorprendente y también pertenece al programa “Time Again”.

Dominic hace un gran alboroto después de colgar una lista de deseos con Kiara en un árbol. A Anna se le permite ir al “próximo viaje” con el soltero, y Kiara tiene que regresar al campamento. No está mal visto, así funciona el formato. Pero también puedes aspirar a sacar un poco de delicadeza de tu Licenciatura en Televisión. Porque: el cumpleaños de Chiara es al día siguiente, por lo que está esperando y con la esperanza de poder asar a Dominic en medio de la noche. Mientras tanto, Dominic se acurruca y abraza a Anna en una villa que se ha alquilado especialmente para esta noche. Y ahora los fuegos artificiales antipáticos: Anna se queda a pasar la noche. Afortunadamente, Kiara finalmente decidió dormir.

A la mañana siguiente, el soltero puso nieve en el pastel de cumpleaños: junto con Anna, regresó al campamento, medio dormido. Cree que puede mantener el estado de ánimo con un pequeño pastel de la nevera. Chiara no está contenta, pero responde: “Oh, eso es bueno”. Afortunadamente, el soltero tiene tiempo de comer un trozo de pastel con ella, pero la delicadeza de Dominic ya no es suficiente para una cita por la noche. Delante de todos le pide a Jana Maria que lo acompañe.

Y ella parece estar bebiendo café, también. “Después de una agradable cita con Anna, ¿te gustaría tener una cita conmigo?” y “¿Puedes parar y concentrarte en mí?” Son simplemente ridículos. Se está volviendo optimista para los solteros: “Por favor, deja de bloquearlo así ahora”, dice Dominic con una palabra de fuerza. Y quién sería Jana Maria si perdiera la oportunidad de pasar tiempo juntos.

En una cena a la luz de las velas, se bebió vino tinto, Jana Maria pregunta: “¿Besarse?” Dominic respondió: “Bueno, no estoy de humor”. No es broma, es serio, no acepta ningún beso. Después de todo, Jana Maria le hace cosquillas a lo que puede interesar a todos los espectadores: según sus propias declaraciones, Dominic dormía solo al lado de Anna y no con ella. Pero quién sabe. Jana-Maria cierra la cita acertadamente: “Ya no soy la ‘número uno'”.







Ella puede quedarse de todos modos, Emily y Franzi deben irse. “Estas conversaciones de cinco minutos con él también fueron muy agradables”, resume Franzi con un saludable toque de sarcasmo. Los cinco candidatos restantes tampoco deben perder el sentido del humor. Porque Dominic claramente no es el tipo perfecto de los sueños. Y con un poco de ingenio, definitivamente puedes reírte de tu mal inglés. En este sentido: “Estoy borracho”.