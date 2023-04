Esto es lo que dice Dominique Schmidt sobre la ruptura

Parece que Dominic Schmidt también está pasando por un momento complicado. Su declaración continúa diciendo: “La situación no es fácil para mí, así que me gustaría tratarla yo mismo y con mi círculo más cercano primero.

Dominique Schmidt no dará más detalles sobre la ruptura por el momento, explica a sus fans. El ex ganador de “Summer House of the Stars” quiere retirarse. Por lo tanto, les pido que comprendan que no quiero decir más sobre la situación actual.el explica.