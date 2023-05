Esto es lo que dice tu foto de perfil de WhatsApp sobre tu personalidad

Toma aleatoria o puesta en escena a la perfección: ¿qué tipo de foto de perfil de WhatsApp eres? La forma en que te presentas en tu foto puede decir mucho sobre tu personalidad. Aquí puedes averiguar cómo te ven otras personas.

1. Un selfie típico

Con una selfie, puedes controlar tu percepción externa. Ya sea que esté sonriendo o serio, con un panorama de fondo o completamente limpio frente a una pared, solo usted decide cómo deben verlo los demás. Si bien este tipo de autorretrato puede parecer un poco abrumador para algunos, no te importa. Con una selfie, demuestras que eres seguro, extrovertido y extrovertido, y quieres que te vean de esa manera.

2. Estás con tu amorcito

Una foto tuya y de tu pareja debe mostrarle al mundo lo felices que son como pareja y lo orgullosos que están de tenerlo a su lado. También es un símbolo de amor que muestra que se apoyan el uno al otro y quieren mostrarlo públicamente. Si esta es tu intención, entonces significa que estás contento y feliz de estar en una relación comprometida. Curiosamente, la doble foto en WhatsApp puede tener un efecto positivo en tu entorno. Las personas que representan a su media naranja a menudo son vistas como simpáticas y agradables.

La selfie de una pareja puede expresar satisfacción, pero también puede ser un intento de salvar o proteger una relación. © Drobot Dean – stock.adobe.com

Pero esta foto de perfil también puede tener una intención menos romántica y tener propósitos estratégicos. ¿Alguna vez te has encontrado tratando de poner celoso a tu ex con una imagen así?

Por otro lado, la imagen también puede usarse para proteger su relación de posibles “amenazas” de ex amantes. Aquí es importante ser honesto contigo mismo y pensar en lo que realmente quieres demostrar con tu novia en la foto.

3. Muéstrate con amigos

Una foto tuya y de tus amigos cercanos muestra que eres una persona sociable. Te encanta tener seres queridos a tu alrededor y prosperas en su presencia. Incluso si eres un poco tímido e introvertido, estar cerca de ella te hace sentir aventurero y empoderado. Al tomar una foto grupal juntos, les muestra a ellos y a los demás que caminan por la vida como una pandilla y que son una parte importante el uno del otro.

© Kay Abrahams / peopleimages.com – stock.adobe.com

4. Muéstrate con animales

¿Nada funciona sin tu amigo de cuatro patas y te encanta acurrucarte con tu perro, gato o conejito? Entonces, por supuesto, ¡todos pueden y deben verlo! En consecuencia, la mayoría de nosotros somos de la opinión de que las personas que tratan a sus animales con amor también son más amigables y cariñosas con sus semejantes.

Los animales traen felicidad no solo a quienes los acarician, sino también a quienes miran estas bellas imágenes. © Vitaliymateha – stock.adobe.com

5. No se te puede ver en absoluto

¿Prefieres elegir un hermoso ramo de flores o una instantánea de la naturaleza como tu foto de perfil? ¿O usa el ajuste preestablecido estándar de WhatsApp y no se molesta en publicar una imagen? Entonces puedes ser algo introvertido, no necesariamente quieres ser el centro de atención y puede que no quieras presentarte. O simplemente no te importa lo que dice tu foto de perfil de WhatsApp porque no te importan esas tonterías y tus amigos te conocen de todos modos. No te gusta revelar demasiado sobre ti, y eso también está bien.