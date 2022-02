Esto es lo que dicen los fanáticos del Hertha sobre el ataque al inversor Windhorst – BZ Berlin

375 millones de inversores Lars Windhorst (45) atacó al Hertha BSC de una forma sin precedentes. Así reaccionan los fans.

Cuando la revista de negocios “Capital” le preguntó si la inversión salió mal, dijo: “Francamente, desde la perspectiva de hoy sí, lamentablemente. Hasta ahora, la inversión en Hertha (…) no me ha traído más que fallas”. acusó al club de “preservar el poder y hacer trampa”. Habló de quemar su dinero.

¿Cómo reaccionaron los aficionados al ataque de Windhorst?

Sabelototo escribe en Twitter: “Él, sencillamente, no analizó bien el club. También sabía de antemano que no tendría suficiente opinión. Su culpa. Se quemó el dinero de los inversores”.

Barlow escribe: “La mala gestión ha estado ocurriendo en Hertha durante décadas. LW podría haber aprendido esto antes de invertir”.

Por otro lado, Robbig dice: “Tiene razón. Con más voluntad y cambios en la estructura del club, definitivamente irá más lejos”.

Sovavit lo ve así por la crisis del descenso: “Maravilloso, ahora es, por supuesto, el momento perfecto para algo como esto. Por supuesto, no tiene nada que ver con lo que sucede con su dinero. Tos…”

Muharram juzga: “Tal vez ahora se dé cuenta de que invertir en el fútbol no está necesariamente relacionado con el éxito y las ganancias. El club de fútbol no es una empresa ordinaria. Sin embargo, debería tener este conocimiento antes de invertir, no después”.