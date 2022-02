El equipo de biatlón Olympia vive en su propio tiempo

A pesar de la diferencia horaria de siete horas, el equipo de DSV en los Juegos Olímpicos sigue viviendo de acuerdo con la hora alemana. Esto significa acostarse tarde y luego quedarse dormido. Hay muchos trucos para que esto funcione.

Acostarse tarde y luego dormir muy bien: esto suena como El Dorado para adolescentes y noctámbulos. Los mejores atletas no son conocidos por este estilo de vida. Los atletas alemanes abordan las cosas de manera un poco diferente durante los Juegos Olímpicos en China.

A pesar de la diferencia horaria de siete horas para Alemania, los funcionarios decidieron seguir viviendo de acuerdo con la hora alemana. Al menos en su mayoría.

Qué hay detrás: varias competencias estaban programadas entre las 4 p. m. y las 7 p. m., hora local. Con una diferencia de siete horas, esto corresponde a aproximadamente la mañana y el mediodía de Alemania, exactamente el período en el que comienzan muchas carreras de la Copa del Mundo. Los cuerpos de los atletas mayores están acostumbrados a este ritmo. Es por eso que ni siquiera deberían acostumbrarse a las cosas en China.

Ahora, después de dos semanas en China, surge la pregunta: ¿lo logró?

“Tampoco es tan extremo como imagina mucha gente en Alemania”, explica. vanessa haines Cuando t-online le preguntó, agregó con una sonrisa: “Nos quedamos despiertos hasta la 1 o 2 y nos levantamos alrededor de las 11, así que ahora no dormimos todo el día”.

La “burbuja del tiempo” alemana en China

También compañero Haines dennis hermann Se informó que se alineó “bien” con la “burbuja del tiempo” alemana en el sitio olímpico más al norte en Zhangjiakou. También puede obtener otro aspecto positivo de la hora de acostarse en privado: “Puedes mantenerte mejor en contacto con la casa de esta manera”.

DSV ha justificado su decisión de no adaptarse a la hora local en China, entre otras cosas, porque así ha sido en juegos anteriores en Corea del Sur. Pyeongchang Como se ha practicado. Y con éxito – una diferencia de ocho horas. En 2018, los alemanes fueron el mejor equipo de biatlón con siete medallas.

Cuatro años después, las cosas se ven un poco diferentes: antes de las dos últimas competiciones, salidas masivas para hombres y mujeres (desde las 8 am y las 10 am en la barra t-online en vivo), DSV tiene un oro y un bronce, que ocupa el cuarto lugar en el medallero deportivo interior.

Máquina descongeladora ruidosa

Sin embargo, esto no tiene nada que ver con el ciclo sueño-vigilia, explica. Felipe Noratque apenas perdió la oportunidad de hacerse con un metal precioso con el relevo DSV masculino hace tres días.

Sin embargo, la burbuja alemana ha sido, por supuesto, un “problema” desde su llegada a China. Para preservarlo de la mejor manera posible, el equipo de DSV utiliza bombillas de luz diurna y también oscurece la última rendija de las ventanas por donde entra la luz en la habitación.

Nawrath revela que ahora se despierta alrededor de las 10 am y ya ha tratado de acostumbrarse a los horarios locales. “Pero todavía no he podido hacer eso”. A menudo uno se despierta temprano en la mañana por las máquinas de deshielo o las fuerzas de purga en los carriles de la Villa Olímpica.

micro madrugador

Zimmerbachbar de Nawrath no tiene problemas con eso eric menor. Generalmente se levanta muy temprano y ahora se ha adaptado a la hora china. “Pero afortunadamente está muy tranquilo y me tiene en cuenta”, explica Northath con una sonrisa.

Por lo general, duerme de siete a ocho horas de forma regular. Benedikt Doll lo confirma. “Básicamente soy un novato tardío, por lo que no es un problema para mí levantarme tan tarde”, dice el campeón mundial de carreras de 2017.

Preocupación de la atleta: la corredora titular Irene Kadorich se derrumbó repentinamente en la pista y tuvo que ser atendida. (Fuente: Eurosport)

21:00 para la cena

Sin embargo, a veces es algo especial al comer, porque tiene sentido, si te levantas tarde, comes más tarde. A veces se dirige al comedor justo después de las 9 p. m., dice Dole. Entonces a menudo se llena con moderación.

En poco más de una semana, todo volverá a la normalidad para Doll, Herrmann, Hinz and Co. – Porque entonces estará en Kontiolahti Próxima Copa del Mundo. En Finlandia, a veces comienza a las 12:15. Levantarse al mediodía ya no es una opción para los deportistas.

aquí Encontrarás todos los videos destacados de los Juegos Olímpicos.