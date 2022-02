Toda la información y decisión a partir del 18 de febrero

En el bobsleigh por equipos de dos hombres, las mujeres alemanas sentaron las bases para una doble victoria el sábado. Desafortunadamente, los alemanes no obtienen nada al comienzo del bloque de biatlón. El combinador Eric Frenzel niega los informes de que escupió sangre después de colapsar en una competencia por equipos (6:52 a.m.). Además, se determinó el primer participante en la final de hockey sobre hielo. W: El caso Valleiwa podría tener consecuencias. Todas las decisiones del día están en la cinta en vivo para todo lo relacionado con los Juegos Olímpicos.

Olympia hoy: decisiones de hoy

Olympia hoy: horario para las próximas horas

hora competencia 13:05 Curling: semifinales femeninas 14:10 Hockey sobre hielo: rondas de semifinales masculinas

Olympia – Todo lo que importa el viernes en la transmisión en vivo

15:55 – hockey sobre hielo: hechizo roto! Un rápido contraataque de los suecos, un disparo desde la derecha flanquea al velero del portero, pero Anton Lander espera en el medio y empuja. 1: 1! El séptimo gol olímpico del capitán en nueve partidos.

15:55 – Esquí alpino: Michaela Shiffrin ha recibido el apoyo de celebridades después de su decepcionante actuación en los Juegos Olímpicos de Beijing. “Al final del día, debes darte cuenta de que sigues siendo uno de los mejores atletas del planeta”, le escribió a Shiffrin el campeón mundial y olímpico de gimnasia, Simon Biles. Envié “amor” y corazón a través de Twitter.

15:52 – Hockey sobre hielo: Los rusos defienden todo aquí brutalmente, Suecia invierte mucho, pero no tiene la oportunidad. Casi 15 minutos para el final del último tercio.

15:38 – curling: ¡Precioso! Los británicos escriben cuatro piedras en el noveno extremo. De repente están liderando 11:8 contra los suecos, necesitan un milagro ahora. Japón toma la delantera contra Suiza en la final 7:6, pero tiene el derecho del martillo, la última piedra.

15:30 – Hockey sobre hielo: Rusia todavía no es mejor aquí, pero todavía tienen una pequeña ventaja de 1-0 después de dos temporadas. A los suecos les quedan 20 minutos.

15:17 – Bob: ¡Resumamos! Luego de dos rondas, Laura Nolte lideraba cómodamente por 0,50 segundos sobre Mariama Gamanca, quien a su vez está 0,24 segundos por delante de la estadounidense Ilana Myers-Taylor. Kim Kaleki sigue sexto, a poca distancia del podio: 0,60 s perdidos en el trineo estadounidense.

Mañana a las 13:00 hora alemana todo se trata de las medallas.

Olympia en vivo en el bar de hoy: el trineo alemán de dos patas va por el oro

15:15 – Bob: ¡Es el turno de Laura Nolte! 5,35 segundos de tiempo de inicio, aumenta su progresión y viene bien. Está creciendo, adelante. También tiene velocidad máxima, ¡eso es genial! ¡Registro! 1:01.01, otros 0.03 segundos mejor que en la primera vuelta. ¡Eso significa que una ventaja de medio segundo la llevará a las carreras de mañana!

15:12 – Bob: Jamanka “solo” tiene un tiempo de inicio de 5.40, que es un poco más lento que en la primera ronda. Oh, aquí está ella, dándose vuelta y tomando una pandilla antes de la novena curva. La introducción es pequeña, sí, ¡pero vuelve a aparecer al final! ¡Sí, al final fue realmente poderoso! 1:01.45, eso es ahora 0.24 segundos por delante de Taylor Myers.

15:09 – Bob: El canadiense De Bruyne salta por delante de Kalecki, pero es solo doscientos más rápido en la segunda manga. Humphries de EE. UU. mantuvo una ventaja de 0,01 segundos sobre Kaleki, que tampoco fue muy buena. ¿Y Ilana Myers Taylor? 5.33 hora de inicio! Fantástico viaje, obviamente en la cima. 1:01.53 en la segunda ronda, 0.42 segundos por delante de De Bruyne. 60 puntos antes que Kaliki…

15:05 – Hockey sobre hielo: ¡Nastrofi! El segundo tercio tiene solo 15 segundos cuando Anton Slyshev golpea a los rusos. 1: 0 Rusia vs Suecia. ¡Volvamos a Bob!

15:02 – Bob: No es broma, ¡es el turno de Kim Kaleki! La suiza Melanie Hassler está al frente, pero Kaleki debe ser capaz de dominarla. Es el 35 por ciento después de la primera ronda en el bronce. Tiempo de inicio 5.44 seg, retocado un poco antes de la tercera curva, nuevamente no sería un viaje suave… no tiene la velocidad, tampoco es lo suficientemente recto. Tiene una ventaja de 0,11 segundos al final, pero eso hace que sea difícil adelantarse en el campo. 1:01.78 su tiempo.

14:58 – Patinaje artístico: ¿Qué dice Hase/Segert sobre su aparición en el programa corto? “Pasó un tiempo antes de que nos volviéramos a encontrar en el hielo”, explicó Siegert. “Fueron muchos días mentalmente agotadores. No se lo deseo a nadie”. La evaluación del estilo libre de Hase no fue muy importante. “Fue solo un componente que no funcionó en absoluto”, dijo. “Ahora nos estamos preparando para el estilo libre paso a paso”.

14:52 – Curling: ¿Cómo es el Centro Acuático Nacional? Suecia venció a Gran Bretaña 7-5 en el séptimo final. Las cosas ahora pintan mal para Suiza: Japón lidera 6-2 en el séptimo parcial.

14:48 – Patinaje artístico: Las chinas Sui Wenjing y Han Kong persiguen el oro en la final olímpica de patinaje en dúo. Los medallistas olímpicos de plata de Pyeongchang 2018 tomaron la delantera en Beijing después del programa corto que fue inmediatamente precedido por Evgenia Tarasova y Vladimir Morozov. En tercer lugar están los campeones de Europa Anastasia Mishina y Alexander Galgamov, quienes también están nominados por Rusia.

Minerva Haas y Nolan Seeger, tras un handicap de nueve días de entrenamiento, llegaron a la final de freestyle el sábado (12:00 h CET), pero tuvieron que conformarse con la 14ª plaza.

Olympia en vivo hoy: Rusia y Suecia compiten por la final

14:43 – Hockey sobre hielo: Los rusos en el último minuto con un buen liderazgo ofensivo, pero sin goles en el primer tercio. Basta, ahora es el turno de Zambonis.

14:39 – Esquí alpino: Una vez más Michaela Shiffrin. ¿Cuál es el significado de su mensaje en Instagram ayer? No para los “haters” que deberían ser ignorados. En su lugar, desea animar a otros que también están recibiendo mensajes de odio.

14:36 ​​- Hockey sobre hielo: Los suecos están ejerciendo mucha presión, pero el portero ruso Ivan Fedotov está de muy buen humor aquí. Me quedé unos minutos en el primer trimestre.

14:35 – Bob: Por cierto, las carreras ahora comenzarán en orden inverso, por lo que los alemanes tardarán un poco más en comenzar.

14:29 – Bob: Entonces echemos un vistazo a la pista de hielo: ¿podrán Nolte y Jamanca defender su buena posición de cara a las carreras cruciales de mañana? Los tres alemanes trineo a 131 km/h en la primera ronda, y nadie más fue tan rápido.

14:20 – Hockey sobre hielo: No, la mayoría de los suecos no traen nada. Siguiente 0: 0. Si los suecos han estado en semifinales olímpicas en su historia, siempre han llegado a la final.

14:16 – Hockey sobre hielo: Ya estamos en el medio, y ahora está el primer juego de poder de Suecia. 5/19 Tre Kronor ha marcado hasta ahora en este torneo.

14:00 – hockey sobre hielo: ¡Diez minutos para el final entre Rusia y Suecia! El campeón olímpico fue Pyeongchang contra los suecos, que perdieron ante Alemania en cuartos de final hace cuatro años. Lo espero como Bolle!

13:43 – Bob: La primera ronda se completó, y las cosas se ven muy bien. Laura Nolte y Mariama Jamanke lideraban por una doble diferencia de apenas 0,06 segundos entre las dos bobsters alemanas. Seguida de la estadounidense Ilana Myers-Taylor, tras 0,22 segundos. Kim Kalicki cometió un error en algún lugar y terminó sexto después de 0,57 segundos, pero aun así tuvo todas las oportunidades. Seguirán tres carreras más, y a las 2:30 p. m. continuará de inmediato.

13:40 – curling: ¡Se resbala y golpea de nuevo, por un lugar en la final! Suecia lidera 4-3 sobre Gran Bretaña en la tercera final y Suiza 1-0 sobre Japón en la misma final. Apuesto Suecia y Suiza en la final.

13:35 – Juegos Olímpicos: Noruega alrededor del rey del biatlón Johannes Thingnes Boe rompió el récord de oro olímpico. Pero los esquiadores de fondo mimados, de todas las personas, están furiosos. Interesante historia, échale un vistazo.

13:26 – Patinaje artístico: ¡Buenas noticias del programa de parejas cortas! Minerva Hussey y Nolan Siegert tienen 62.37 puntos y son séptimos en el campo en este momento. La clasificación para la final del Top 16 de mañana ya ha sido un éxito. Desafortunadamente, Hase se enamoró del lanzamiento de salchow, de lo contrario hubiera sido mejor.

13:23 – Juegos Olímpicos: El patinador iraní Hossein Savah Shamsky ha sido excluido de los Juegos Olímpicos de Beijing con efecto inmediato debido a una prueba de dopaje positiva. Según la Cámara Antidopaje del Tribunal de Arbitraje Deportivo, la muestra B de 36 años también contenía el esteroide prohibido. Shamski había llevado la bandera de su país en la ceremonia de apertura.

Olympia de hoy vive en la barra: doble avance en jefe de dos hombres

13:18 – Bob: Mariama Gamanca estaba cien por detrás al principio, luego se perdió fácilmente. ¡Pero el campeón defensor está en pleno apogeo! 0,06 segundos hacia atrás al final. ¡Balas dobles!

13:15 – Bob: American Humphries quedó en segundo lugar, con una diferencia del 37 por ciento, seguida por Canada De Bruyne. Nolte hizo un plato aquí. Pronto le toca el turno a Mariama Jamaica.

13:10 – Bob: Kim Kaleki quiere ser mejor, pero a pesar de no cometer errores evidentes, sigue perdiendo ante Nolte. ¡0,57 segundos detrás de la línea de meta, esto es totalmente una mochila!

13:07 – Bob: ¡aquí estamos! ¡Laura Nolte ha sido fuerte en los entrenamientos, y aquí también comenzó con un récord inicial! Se equivocaron entre ellos, pero todavía había una buena pista y, por supuesto, el mejor tiempo al final, todavía no había un favorito. Y es un historial: después de todo, es la primera competencia de esta disciplina en Beijing…

12:45 p. m. – Bob: En 15 minutos se trata nuevamente de las medallas, por así decirlo. Las dos primeras carreras en el bobsleigh de dos hombres de mujeres por la pista de hielo, y me refiero a que Alemania volvió a poner sus ojos en el oro. Tres esquís alemanes partieron en la salida: Laura Nolte parte en cuarto lugar, seguida de Kim Kaleki y novena Mariama Gamanca.