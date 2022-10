NFL: Tua Tagovailoa tras lesión: leve en todos los sentidos

MUNICH – El creador de juego de los Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, se lesionó en el juego del jueves por la noche en el cuarto día del juego de la NFL. Tuvo que ser llevado.

A la mitad del segundo cuarto, el defensor de los Bengals, Josh Topo, capturó al jugador de 24 años y se golpeó la nuca contra el suelo. Como resultado, sus brazos se estrecharon y sus manos estaban en una posición anormal.

Tua necesitó tratamiento durante unos diez minutos antes de que lo sacaran del campo en una camilla. La cabeza del creador de juego ha sido reparada: ha sido hospitalizado con una lesión en la cabeza y el cuello.

Tagovailoa: Gracias por el apoyo vía Twitter

Ahora Tagovailoa se ha denunciado a sí mismo en Twitter. “Quiero agradecer a todos por las invitaciones y el apoyo desde el juego de anoche. Fue difícil para mí no poder terminar el partido y estar con mis compañeros. Pero estoy agradecido por el apoyo y el trato que he recibido de Dolphins. mis amigos y familiares y todos los que me han escrito, realmente siento una gran mejoría y estoy trabajando para mejorar mi estado físico para poder alcanzar a mis compañeros de equipo para que puedan estar de pie en el campo”, escribió Tagovaiola.

Todo está un poco claro en Tagoviloa

Los jugadores y fanáticos quedaron impactados por las imágenes en Cincinnati, mientras sus compañeros de equipo de Miami se reunían alrededor del atleta lesionado para apoyarlo. Poco después del descanso, los Dolphins anunciaron que el mediapunta estaba consciente y podía mover todas sus extremidades en el hospital.

Mientras tanto, al menos todo está claro. Tagovailoa regresó a Miami con el equipo y llevaba un collarín, escribió en Twitter la informante de la NFL Josina Anderson: “Según información de la liga, todas las pruebas (iniciales) han sido negativas y no se ha roto nada. Y cuando regrese, le harán una resonancia magnética”.

“Mis compañeros y yo estábamos muy preocupados. Estaba claro para mí desde el principio que tenía una conmoción cerebral. Me preguntó y cuando lo vi me di cuenta de que no era la misma persona a la que estaba acostumbrado”, dijo el entrenador Mike. McDaniel justo después del partido.

Lesión de Towa: Shazir y Watt responden

La lesión del joven de 24 años causó revuelo en las redes sociales.

El ex jugador de los Pittsburgh Steelers, Ryan Shazier, quien quedó paralizado después de una grave lesión en la columna y tuvo que poner fin a su carrera, se presentó y expresó sus condolencias.

🙏🏽🙏🏽🙏🏽 ahora mismo. Dios está contigo y ojalá bien. El personal de UC Hospital hace un trabajo increíble con cuidado. En buenas manos. #Bengala_delfines -Ryan Shazier (@RyanShazier) 30 de septiembre de 2022

Mientras tanto, el profesional de los Arizona Cardinals, JJ Watt, solo tenía una solicitud para la emisora ​​​​estadounidense: “Deja de mostrar repeticiones. Por favor”.

Innumerables fanáticos también expresaron su simpatía, pero también mostraron su enojo. Motivo: Tagovailoa se lesionó la semana pasada. En el juego contra los Buffalo Bills, el mariscal de campo aterrizó con fuerza en la nuca después de golpear y tropezó por el campo.

Ante la sospecha de que tenía una conmoción cerebral, lo transfirieron de inmediato al protocolo de conmoción cerebral, pero los médicos de repente lo dejaron seguir jugando.

