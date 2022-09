Tras el doble pase de Sport1, Uli Hoeness volvió a contactar en privado con el coordinador

a: Antonio José Rether

Uli Hoeness llamó a Doppelpass para apoyar a Qatar. © Christoph Hardt / imago-imágenes

Cuando se trataba de Qatar, Uli Hoeness perdió la cabeza. Pidió el doble pase y atacó a Andreas Rettig en la transmisión en vivo y luego informó a Florian König.

Actualización del 27 de septiembre a las 11:45 a. m.: Próximo cambio de TV con beneficiario del club: Esta vez Uli Hoeness del Bayern Munich habló en vivo en RTL, y en esta ocasión, el entrenador de Munich Julian Nagelsmann Seleccione el último día para completar el trabajo.

Después de contactar con el ‘doble pase’ de Sport1: Uli Hoeness del Bayern informa al moderador Florian König.

Actualización del 26 de septiembre a las 21:31: No solo Uli Hoeness contactó en vivo en doble paso el domingo, sino también después del show especialmente con el director de Sport1, Florian König, como informó el propio Sport1. Porque Hoeneß termina abruptamente la llamada en el programa. “Me llamó después. Sin embargo, no fue una conversación muy larga porque estaba en el control de seguridad del aeropuerto de Múnich y tuve que poner mi teléfono celular en el escáner”, dice Koenig. “Dejó claro que ya había dicho todo lo que quería decir y que tampoco quería comentar temas del Bayern. Yo no fui el próximo en cabrearlo. Fue una conversación corta pero muy amistosa”.

Actualización del 26 de septiembre a las 9:24 a. m.: Durante los partidos uno y dos en Sport1 el domingo, Uli Hoeness hizo una perorata sorprendente. Se puso en contacto con el programa porque quería explicar su punto de vista sobre el tema de Qatar y estaba respondiendo a los críticos que se quejaban de las condiciones de los trabajadores. Ahora el presidente de honor del Bayern de Múnich ha aclarado en directo su invitación.

Gatillo, según Hoeneß imagenLa declaración de Alfred Draxler de no sobrecargar el deporte. “Ese es el punto. Qatar es accionista de VW y Deutsche Bank, por ejemplo. El canciller está pidiendo petróleo y gas en Qatar. Se trata de nuestro país. De lo contrario, solo podemos hacer negocios con el 17 por ciento del mundo. Nosotros, los alemanes. Hay que tener cuidado. “No aislarnos”.

Hoeneß sigue defendiendo a Qatar: “El FCB fue el primer equipo femenino que jugó allí con pantalón corto”

El argumento de Hoeneß en el programa fue que la Copa del Mundo había mejorado las condiciones y los derechos humanos. Aquí, también, tenía un ejemplo listo. “Hace unos años, el FC Bayern de Múnich fue el primer equipo femenino de Qatar en jugar en pantalones cortos. Fue una sensación y un gran avance en el fútbol femenino”. “Las discusiones son exactamente lo que necesitamos”, dice el hombre de 70 años. “Gracias al fútbol, ​​la atención se centra en Qatar haciendo los cambios. Tuve conversaciones razonables con los oficiales allí”.

Muchos sospecharon que a la dirigencia del Bayern Múnich le gustaría preparar al público para la extensión del contrato de patrocinio, pero Hoeness respondió: “No, no sé. Y ese no es mi problema. Mi punto es que deberíamos arreglar nuestra casa en su lugar”. de tener discusiones hipócritas”. Hoeneß decidirá “después de la ronda preliminar” si va él mismo a la Copa del Mundo. “Si tengo la sensación de que nuestro equipo nacional lo está haciendo bien, hay algo dentro de él, entonces volaré”.

Uli Hoeness llama en un doble pase: diatribas a favor de Qatar y críticas devaluatorias

Primer informe del 25 de septiembre:



Múnich – Qatar tema candente Bayern Munichen el doble carril el domingo fue cariñoso WM– El país anfitrión vuelve a estar en el centro de la discusión. Andreas Rettig, director general de la FA de 2013 a 2015, también estuvo en la ronda de conversaciones y se opuso a la cooperación con el Estado, que ha sido difícil durante años. Violaciónes de derechos humanos acusar. Luego llamó Uli Hoeness Sin más preámbulos en la presentación para exponer su punto.

Uli Hoeness llama en doble pase: el presidente honorario del FC Bayern defiende a Qatar en la televisión en vivo

Sin embargo, Hoeneß, de 70 años, no pasó mucho tiempo con la moral cuando le dio la bienvenida y comenzó su emotiva charla con un ataque. Hoeness arremetió contra el exfuncionario: “Me gustaría preguntarle a Andreas Rettig, rey de los hipócritas, si no se baña calentito en invierno y si ya ha pensado en el gas de Qatar”.

“Y otro argumento”, continuó Hoeneß. “Cuando el problema estaba en Afganistán, todos los alemanes y funcionarios viajaban a través de Qatar solo con una gran ayuda de Qatar”. Lo que Hoeness no mencionó o incluso descuidó: Qatar, que se presenta como un aliado de Occidente, mantiene buenas relaciones con los islamistas. Por ejemplo, los talibanes mantienen una sucursal en Doha, la capital de Qatar.

Uli Hoeness golpea en un doble pase: ‘Los trabajadores están mejor gracias al Mundial’

Sin embargo, Hoeneß hizo lo mismo y saltó al siguiente punto. “Una cosa es segura, la Copa del Mundo, el compromiso del Bayern de Múnich y otras actividades deportivas harán que las condiciones laborales de los trabajadores sean mejores, no peores”. Hoeness, que también se quejó de supuestos informes unilaterales sobre el emirato, dijo que Qatar es “el único país donde las cosas realmente están mejorando”.

“A los trabajadores les está yendo mejor, no peor por la Copa del Mundo y tenemos que aceptar eso al final. (…) Porque el señor Schulz o selección nacional Ve allí, será mejor”, está seguro. Además, el presidente de honor del FC Bayern aseguró que el 83% de los países del mundo “no tratarían los derechos humanos como Alemania” y que si las relaciones comerciales con estos países fueron rescindidos, la tienda podría “cerrar”.

Doble debate: Andreas Rettig llama a Uli Hoeness ‘embajador de Qatar’

Rettig, quien fue acusado por Hoeness del argumento “desastroso”, también comentó y respondió: “No me sorprende que usted, como embajador en Qatar, discuta así. Ha sido educado en casa durante años”, ex St. Gerente Pauli.

“El largo camino para los qataríes también se aplica a ustedes cuando se trata del tema del lavado deportivo. Y los animo mucho a que comiencen a conversar con la gente. Ayer estuve en un evento organizado por la Fundación Rosa Luxemburg, donde también estuvo presente Amnistía Internacional”. , y hablé con un bloguero de Kenia que estaba allí. Vamos a explicar las condiciones en las que trabaja la gente en este país”, dijo Rettig, quien señaló las difíciles condiciones de muchos trabajadores migrantes en el país.

“Solo puedo esperar que el señor Neuendorf (el presidente de la Asociación Alemana de Fútbol, ​​señaló) prevalezca con estos temas y Con dinero a miles de víctimas de obras de construcción. Ayer el informe de los que allí estuvimos fue impresionante. “Te recomiendo que amplíes un poco más tus fuentes”, dijo el hombre de 59 años hacia Hoeneß.

El escándalo de Hoeneß en Uno-Dos: Andreas Rettig lidera la cita de Beckenbauer

Sin embargo, no entró en los puntos de manera realista y respondió con una contrapregunta: “¿Has visitado Qatar antes? Ya has visitado Qatar y lograste mirar a tu alrededor”, Rettig respondió que Qatar no era su destino de viaje y agregó otra excavación. : “El señor Beckenbauer tampoco había visto ningún Esclavo”, dijo el hombre de Leverkusen, Que se refería a la declaración de Franz Beckenbauer en 2013Lo que provocó reacciones impactantes en ese momento. “Supongo que vas a buscar un poco más intensamente”, respondió Hoeness. Rettig tuvo la última palabra y explicó: “Puedes asumir eso”.

tema de qatar También en el Bayern de Múnich por la concentración fija de invierno en enero De vuelta en foco. Asumió la presidencia el año pasado. En la reunión general anual del escándalo cuando quería silenciar a los críticos de Qatar.. La próxima Asamblea General se realizará en octubre, cuando el patrocinio de Qatar podría volver a ser uno de los temas centrales. (los salarios)