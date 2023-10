Götze, estrella del Eintracht: un cambio de enfoque

Página principal Concordia

de: Daniel Schmitt, Ingo Durstowitz

divide

El centrocampista del Eintracht Frankfurt Mario Götze fue expulsado del campo y el técnico Topmüller criticó al árbitro: “Loco”.

FRANKFURT – Cree que a la hora de evaluar escenas tan difíciles también hay que tener en cuenta el carácter del jugador y, en este caso, el de Mario Götze, eso está fuera de toda duda. Ergo: “Nunca, nunca descartes”.

Palabras de hace días, en 2011, el gran Jurgen, el señor Klopp, habló del entonces jovencísimo delantero del Sky Götze, tras lo cual el joven de 19 años se convirtió en responsable de una supuesta agresión con la camiseta del Borussia Dortmund por primera vez y , hasta el día de hoy, una vez. Sólo en su carrera fue expulsado del campo con una tarjeta roja. La escena fue tan controvertida, que la expulsión estaba más que en duda, que incluso Hanno Balic, el oponente del Götze Leverkusen, no admitió ningún tipo de violencia, sino un “duelo normal”.

Nacido en: 3 de junio de 1992 (31 años), Memmingen posición: Línea media Cargos profesionales anteriores: Eintracht Frankfurt, PSV Eindhoven, Bayern Múnich, Borussia Dortmund

Mario Götze fue expulsado por segunda vez en el partido del Eintracht contra el Wolfsburgo

El pasado sábado, Mario Götze abandonó el campo por segunda vez en su carrera en el minuto 59 del partido contra el Eintracht Frankfurt en Wolfsburg y fue suspendido del campo por el árbitro. Amarillo y rojo esta vez, y las palabras posteriores de los funcionarios de Frankfurt fueron similares a las de Klopp. Digámoslo sin rodeos: Mario Götze no es un mal tipo, al contrario, sus oponentes lo acosan tanto en pequeñas y grandes escaramuzas de esgrima que en algún momento casi automáticamente pierde los estribos y los nervios.

“Me parece una locura cómo tratan los árbitros a Mario”, dijo el entrenador del Eintracht, Dino Topmüller, tras la derrota por 2-0. “No se merece el trato que le están dando. No se lo merece”. Le silban relativamente poco. “Pero parece que los árbitros están esperando hasta que le puedan sacar la tarjeta amarilla de inmediato. “De hecho, parece que hay algo en esta teoría en Wolfsburg. Cuando Götze intentó bloquear un rápido tiro libre poco antes del descanso colocándose delante del balón, el árbitro Frank Willenborg se abalanzó sobre el jugador de 31 años para mostrarle la tarjeta amarilla.

Salida: Mario Götze abandona el campo tras recibir una tarjeta amarilla y una roja. © EPA

Eintracht Frankfurt: Götze se queja de su reputación

Parece que alguien ha decidido tomar medidas rápidas y contundentes. Quizás las palabras de advertencia fueran suficientes. Naturalmente, la amonestación quedó a criterio del árbitro, aunque el propio Götze “no pudo entender” la primera amonestación. Por otro lado, no había duda de que el segundo había pateado el tobillo del oponente.

El Eintracht se ofreció de forma independiente a evaluar las acciones de Götze tras el partido de Wolfsburgo ante el ojo público y deliberadamente envió al profesional, que solía evitar las entrevistas, delante de la cámara de televisión. Toppmöller también apoyó a Götze sin que se lo pidieran durante la rueda de prensa, reprochando su criterio. Luego matizó: “Mario también necesita controlarse un poco más por su parte”. Pero para Topmüller es importante que jugadores experimentados como Götze puedan acudir al árbitro y expresar su descontento. “Eso es parte del problema. Ves que cada semana hay jugadores a los que se les permite estar molestos”.

Estos son los traslados estándar en el Eintracht Frankfurt Ver la serie de imágenes

En el caso de Götze, expresar descontento con los gobernantes ya no es noticia; La temporada pasada, el ex entrenador Oliver Glasner le pidió enojado que dejara de recibir tarjetas amarillas. Götze no es ciertamente un jugador astuto, pero la atención parece haberse desviado desde hace algún tiempo. Ahora quiere liderar el equipo joven y revitalizado y marcar el camino, también verbalmente, que es importante y apropiado para un profesional de esta profesión. Por un lado. Por otro lado, se deja distraer de lo básico, se sobreexcita y se resienten sus cualidades futbolísticas, que sin duda siguen ahí. Se sale del juego con sus constantes e innecesarias quejas.

Eintracht Frankfurt: Götze mostró una actuación comprometida en el partido contra el Wolfsburgo

En Wolfsburg, Götze empezó a comprometerse, a trabajar, corriendo a derecha e izquierda, delante y detrás del campo. Pero no pudo encontrar ningún compañero de ataque. Wolfsburg finalmente pudo incluirlo en los duelos. El entrenador del VFL, Niko Kovac, puede ser conscientemente inteligente. Götze disparaba cada minuto más y más, golpeaba el suelo enojado cuando no sonaba el silbato y se alejaba frustrado. Hasta la expulsión, donde él mismo podría haber conseguido un tiro libre poco antes.

La jugada más llamativa del atacante se produjo en el minuto 49: un disparo lejano que pudo haber sido detenido con el pie por el portero Quinn Casteels. prominente. (Daniel Schmidt / Ingo Durstowitz)