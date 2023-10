Hamburg Towers vs. Würzburg Baskets: la estrella del baloncesto se torce gravemente el tobillo | Deportes

Veolia Hamburg Towers vuelve al escenario. Tras la impactante victoria inicial en Ludwigsburg (87:79) En el primer partido en casa de la nueva temporada de la BBL hubo un gran éxito: 58:88 (36:37) contra el Würzburgs Baskets.

Un juego de lucha inconexo. En una escena, no es para los débiles de corazón.

Escena impactante en el minuto 34. La estrella Mullet del Würzburg, Zachary Cilias (26), se torció gravemente el tobillo derecho mientras luchaba por el balón contra Lukas Meisner del Hamburgo (28). El silencio helado en la arena. A los televidentes se les hiela la sangre mientras la escena se repite en cámara lenta.

Silias, que hasta entonces se había mostrado fuerte (10 puntos), salió cojeando apoyado por su supervisor y recibió el aplauso de todos los espectadores de la arena. ¡Fuertes fanáticos del horóscopo! Silas sale del pasillo y se dirige al hospital para que lo examinen. Sospecha de lesión grave de ligamentos. Entrenador Sasa Filipovski (49): “Espero que esta no sea la tercera lesión grave para nosotros”.

Su equipo aún consiguió la victoria. MVP de Würzburg, Darius Perry (23 puntos): “La clave hoy fue, obviamente, la defensa. Me encanta estar en Würzburg y en la BBL”. Perry se encarga del espectáculo deportivo del juego: a 1,88 metros, lanza un tiro monstruoso sobre el gigante Jonas Wolfarth-Buttermann de 2,08 metros de altura.

El inicio del primer partido en casa en 159 días fue un desastre para el equipo local. No se anotó ningún punto durante casi cuatro minutos. Würzburg “sólo” cayó a 13:2 (sexto lugar), porque también cometió muchos errores (perdió 13 balones en la primera mitad). Los Baskets empezaron tarde después de que se pospusiera el partido contra Göttingen.

El entrenador del Towers, Benka Barluschke, de 35 años, se quitó la chaqueta al cabo de tres minutos y se arremangó la camiseta, como su equipo. Frente a 3.100 espectadores, se abrieron camino en el partido con una fuerte defensa y en el minuto 19 tomaron brevemente su primera ventaja (33:31) gracias a un pase de esquina de VJ King (26). El estadounidense volvió a tener ventaja sobre Jamey Durham, que fue el séptimo extranjero en presenciar el día después de cumplir 25 años.

En el tercer cuarto, las torres desperdiciaron el partido. Las pelotas nuevas se les escapaban de las manos sudorosas. Würzburg lidera 18-0 (!): el equipo de Hamburgo está completamente fuera de control. Aceptaron su destino sin resistencia.

Lukas Messner de Dyn lo dejó claro: “Nos abofetearon mucho, no fue suficiente en cada esquina y al final, y luego nos recibieron así en el primer juego, no es posible. Y eso es algo que podemos hacer”. “No lo soltemos. No somos lo suficientemente maduros”. Ya es suficiente, tenemos que estar en esta liga.

Las Torres jugarán el miércoles su tercer partido en seis días. Al comienzo de la Copa de Europa, tendrán que enfrentarse al representante ucraniano BC Prometi (18:00 horas, Magenta Sport), que juega sus partidos en casa en Riga/Letonia y no en la zona de guerra de Slobozhanskiy.