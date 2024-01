Eintracht Frankfurt en Ekitiki Poker: Bergvall como objetivo obvio

Página principal Concordia

de: Ingo Dorstowitz

el presiona divide

El Eintracht Frankfurt quiere fichar definitivamente al delantero del Paris Saint-Germain, al igual que el talento sueco Bergvall.

FRANCFORT – El gigante de las tormentas Sasa Kalajdzic no terminó de entrenar el martes y la nueva torre de radio del Eintracht tuvo que abandonar el campo después de una dolorosa colisión con un compañero de equipo y regresar en bicicleta al campo de entrenamiento. Primer diagnóstico: hematoma en el pie. No es algo agradable, pero tampoco es algo que pueda disuadir a alguien que ha tenido que superar varias fracturas, roturas de ligamentos del hombro o del tobillo y, sobre todo, roturas de ligamentos cruzados de la rodilla. Así, salvo que ocurra algo inesperado o que el dolor vuelva a aparecer, Sasa Kalajidzic podrá jugar en la delantera del Eintracht en el partido fuera de casa sin importancia del sábado (15:30 hora Sky) contra el SV Darmstadt 98.

Esto es aún más importante porque el mejor delantero hasta el momento no está en este momento. Omar Marmoush, la talla de todo con doce goles en competición oficial, trabaja con Egipto en la Copa de África. Aparte de eso, está el joven delantero Nacho Ferry, que no ha estado en el equipo recientemente, y Jesek Ngankam, que no ha podido estar a la altura de las expectativas y estaría mejor cedido para ganar confianza en sí mismo y entrenar para el partido. Este fue el caso del ataque al Eintracht Frankfurt. Este es el status quo.

Que debería cambiarse. Aquí entran en juego dos candidatos que han sido canjeados durante mucho tiempo, pero cuyos índices de transferencia internos han cambiado. Arnaud Kalimuiendo, del Stade Rennes, que debía marcar el primer gol, ahora retrocedió un poco para el Eintracht. Se dice que el francés, que cumplirá 22 años el sábado, costará 20 millones de euros, lo que es demasiado para el Frankfurt. El delantero de 1,75 m está en racha y ha marcado cuatro goles en sus últimos tres partidos competitivos con el Rennes. Está en movimiento y puede brindar asistencia inmediata.

Hugo Ekitiki del París Saint-Germain. © Mathieu Merville / Picture Alliance / Zuma PressWire / Agencia de Prensa Alemana

El bullicioso delantero tiene ventaja sobre otros aspirantes, pero los responsables de Hessen ahora se centran más en Hugo Ekiteke del Paris Saint-Germain. El jugador de 21 años tiene su lugar habitual en las gradas, pero sólo jugó ocho minutos en la primera ronda contra el FC Lorient. Pero la dirección deportiva del Eintracht, encabezada por Markus Kroesche, tiene en alta estima al delantero de 1,89m, que no hace mucho era considerado uno de los mayores talentos de Francia y aclamado como la joya de la tormenta.

¿Ekitiké al Eintracht? Es necesaria la reducción salarial

Pero su carrera se detuvo cuando se mudó del estadio de Reims a la capital hace un año y medio (por 36 millones de euros). Si bien su primera temporada fue razonablemente bien (cuatro goles y cuatro asistencias), esta temporada no tuvo ninguna oportunidad. Ekitiki es un jugador que busca profundidad, velocidad, fuerza y ​​calidad técnica, y su estilo de juego recuerda un poco al de Randall Kolo-Mwani, que ahora está en el Paris Saint-Germain pero es una triste presencia allí.

Sólo una pequeña luz en el grupo de los grandes: el delantero suplente del París Hugo Equitiki (izquierda). © imago/abacapress

Si el jugador nacido en Reims podrá ayudar de inmediato es algo cuestionable debido a su falta de práctica en el partido, y seguramente necesitará un poco de tiempo para ponerse en marcha. Por otro lado, precisamente para eso se contrató a Sasa Kalajdzic, que debería trabajar inmediatamente, y Omar Marmoush también regresará a Frankfurt a más tardar en febrero.

El director deportivo Crouch espera asistencia a medio y largo plazo por parte de Ekitiké, y el acuerdo debería apuntar al futuro y el contrato durará años. Un atacante rápido también ofrece el potencial de aumentar el valor. Un club como el Eintracht nunca ignora esto. Le da a un jugador que se ha perdido un poco la oportunidad de corregir su carrera y volver a encaminarla. El Eintracht es una plataforma ideal para lograrlo, como lo ha demostrado muchas veces.

El mejor equipo del Eintracht de la historia según ChatGPT Ver la serie de imágenes

Ikitiki, con quien el Eintracht ya había negociado en verano sin llegar a acercarse, tampoco sería una ganga, ya que el Frankfurt seguramente tendría que desprenderse de entre 17 y 20 millones de euros. Es mucho dinero, pero no es un obstáculo insuperable. Sobre todo porque existen algunas tensiones entre los dirigentes de los clubes de París y del Eintracht con respecto al cambio de Kolo, pero estas tensiones se resolvieron hace mucho tiempo. Es más: Nasser Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, siente el mayor respeto por el trabajo realizado en Frankfurt y ya ha expresado públicamente su agradecimiento. A diferencia del verano, el jugador también estará dispuesto a hacer concesiones en términos salariales. En París gana más de siete millones de euros, menos de la mitad de lo que podría ganar en Frankfurt, pero a cambio tiene la oportunidad de revitalizar su carrera y empezar de nuevo. A sus 21 años todavía tiene todo por delante. Pero ya parece claro que es poco probable que se produzca un avance rápido, sino que será una lucha cuesta arriba hasta el final de la ventana de transferencias el 31 de enero.

Lukas Bergvall: Barcelona y Barcelona son rivales del Eintracht

Este también podría ser el caso del centrocampista ofensivo Lukas Bergvall, a quien el Eintracht está intentando fichar con todas sus fuerzas. El joven de 17 años es considerado el mayor talento de Suecia y uno de los jugadores jóvenes más interesantes de toda Europa. El Eintracht está haciendo todo lo posible para atraer al talentoso jugador al club de Mainz y está dispuesto a compensar al club matriz del Bergvall, el Djurgardens IF, con 8,5 millones de euros. Ella realmente quiere al jugador. ¿Se solucionará esto?

El Frankfurt tiene una gran competencia, y el FC Barcelona y el Borussia Dortmund también compiten por el técnico. Sin embargo, el equipo de Hessen muestra su historia en el trato con el talento y su credibilidad y muestra el estilo de Frankfurt: en toda Europa se sabe desde hace tiempo que los futbolistas talentosos pueden madurar y desarrollarse en la jungla de la ciudad porque tienen tiempo de juego.

El Eintracht podría entrar en carrera con un caso actual que podría impresionar a Bergvall: Hugo Larsson. El mediocampista tuvo un ascenso meteórico en Frankfurt, convirtiéndose rápidamente en un jugador de élite y un jugador muy solicitado, especialmente para los clubes de la Premier League. El chico tiene sólo 19 años y es sueco. (Principal)