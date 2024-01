En el funeral de Franz Beckenbauer, el ex entrenador del Bayern Uli Hoeneß agradeció al “Kaiser” por haber enorgullecido a los alemanes en su cuento de hadas del verano de 2006. Alemania debe ahora repetir este “proceso”, pero sin el AfD.

El ex entrenador del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, pronunció un emotivo elogio al despedirse de Franz Beckenbauer en el Allianz Arena de Múnich. Cuando reconoció todos los altibajos de la vida, destacó especialmente el orgullo positivo que muchos alemanes sienten por su país, que Beckenbauer contribuyó a despertar. El torneo de 2006 que Beckenbauer trajo a Alemania, que ha pasado a la historia como un cuento de hadas de verano, “inició un proceso” y eso es exactamente lo que se desea para el futuro. Sin embargo, Hoeneß destacó muy claramente que “no quiere que el AfD se involucre” en este contexto.

No es la primera vez que Hoeneß se burla del partido de derecha. En el otoño de 2023, por ejemplo, dijo en un comunicado: “Si el gobierno trabaja hasta cierto punto, las acciones de AfD se reducirán a la mitad”, asestando al mismo tiempo un duro golpe al actual gobierno de semáforo.

Esta no es la primera crítica de Hoeneß a AfD

En 2013, Hoeneß también encontró palabras claras al mostrar sus sentimientos hacia la extrema derecha en general: “¡El FC Bayern de Múnich no tolera a los nazis!” A los grupos correspondientes se les prohibió la entrada a los estadios de Múnich. “No queremos dinero de personas que no están preparadas para integrarse en la sociedad”, afirmó el ex entrenador del Bayern.

READ Brasil venció a Suiza sin Neymar en octavos de final Franz Beckenbauer El último emperador: una mirada a su vida en imágenes

Además de Hoeneß, en el funeral de Franz Beckenbauer hablaron otros políticos. El presidente federal Steinmeier y el primer ministro Söder, como representantes políticos, honraron los logros de Beckenbauer. Además de Hoeneß, por parte del club habló el presidente Herbert Hainer.

Como representante de la generación de jugadores de Franz Beckenbauer, Hoeness, de 72 años, es un compañero especialmente cercano del fallecido. “El Káiser” es “la personalidad más grande que el FC Bayern de Múnich haya conocido jamás”.

fuente: Respuesta

cuánto