“All Cards Played”: La cancelación de Iron Man 70.3 Dresden y su trasfondo

Imágenes falsas de Iron Man

El pasado miércoles por la tarde, los participantes inscritos en el Ironman 70.3 Dresden recibieron un correo electrónico con el título “Actualización del evento”. Se anunció que la carrera no se podría realizar como estaba previsto el 31 de julio.

A pesar de esta cancelación a corto plazo, solo cuatro días antes de la competencia, nadie se sorprendió seriamente, porque como siempre: los rumores se extendieron y finalmente se confirmaron, las publicaciones se comparten y todos saben algo de diferentes fuentes.

Todo empezó a rodar después de la una. MDR contribución, que cuestionó la celebración de Iron Man 70.3 Dresden. La cancelación parecía segura, pero los organizadores mantuvieron un perfil bajo y en su lugar publicaron la Guía del atleta, que había tardado mucho en llegar, solo para enviar dicho correo electrónico al día siguiente.

Tantos signos de interrogación, sin sudar

¿Cómo pudo pasar eso? ¿Por qué falló el inicio de la primera carrera? ¿Cuál es la probabilidad del aplazamiento anunciado a septiembre después de este drama y qué pasará si esta nueva fecha no me conviene para nada?

Muchos de los afectados se hicieron estas preguntas, entre otras cosas. Le preguntamos a Ironman y le pedimos a Oliver Schiek, jefe del distrito DACH, que hablara.

Proceso de planificación de rutas y sus trampas

No hay competición sin circuito, eso está muy claro. Todos también deben ser conscientes de que el proceso de planificación de una ruta, especialmente para un gran evento en un área urbana, puede ser muy largo y lento. En el caso del primer evento en Dresde, este proceso ha durado hasta ahora más de un año, según Schick. “En primer lugar, se debe obtener un permiso de evento público, que a su vez consta de varias subpartes, por ejemplo, desde la perspectiva de las leyes de tránsito. Explica que estos permisos son muy complejos, especialmente cuando la pista está en el corazón de un ciudad.

En el lanzamiento del evento, hubo una propuesta de ruta previamente acordada, que luego fue publicada y finalmente tuvo que ser coordinada con las respectivas comunidades y regiones. “En Dresde, ha habido una serie de situaciones en los últimos meses, como obras de construcción inesperadas y cambios en la gestión del tráfico. Tuvimos que ajustar la ruta”, dice Schick. Fruto de esta modificación fue la bicicleta ciclista publicada hace unas semanas, que suscitó muchas discusiones: unos 400 metros más de altura que la pista original, la pista sinuosa, la supuesta bajada peligrosa y el mal firme de la calzada fueron los puntos de mayor mención. descontento emergente. Esto también llegó a Iron Man. “El camino cambiante se volvió tan problemático que nos sentamos nuevamente con todos los involucrados la semana pasada para crear una ruta segura y justificable para todos”, dice Oliver Schick.

Con la última vía en ese momento en dos recorridos de 45 kilómetros en la Carretera Federal B6, hubo un acuerdo final y se confirmó que se dio la aprobación y se inició una mayor coordinación. “Pero a principios de esta semana, con su clímax el miércoles, se llegó a la situación en que tuvimos que reconocer que había muchos problemas que ya no se podían solucionar en un corto espacio de tiempo y que no estaban previstos hace una semana, Schick explica. Algunos factores (vías de escape, residentes, acceso a hospitales y servicios de enfermería, parque de tanques) no fueron evaluados adecuadamente al 100% por todos los involucrados. Además, estos complejos cierres de carreteras requieren una cierta cantidad de aviso previo. “En algún momento, todos lo hemos superado, ya sea Iron Man, la autoridad de tránsito y la ciudad de Dresden”, admite el director de Iron Man Alemania.

El flujo de tareas era demasiado alto para manejar en el tiempo restante que finalmente se podía ofrecer una ruta segura y manejable. “Lo último que queremos es un accidente por no hacer nuestra tarea y causar un gran daño, especialmente a las personas. Ya no puedo descartarlo”, dice Sheek.

¿Una conexión de última hora?

El punto que provoca mayor incomprensión entre la mayoría de los atletas es la demora en la comunicación por parte del organizador. ¿Por qué se publica una guía deportiva cuando parece seguro que la cancelación es inminente? “La semana pasada ya estaba claro que iba a ser una pelea. Personalmente, sigo pensando que el martes podemos hacerlo”, dice Schick. Pero el miércoles por fin se jugaron todas las cartas. “Pero luego tomó una o dos horas más hasta que coordinamos la comunicación con nuestro socio Dresden. Por supuesto, también tuvimos que prepararnos para lo que responderíamos en el primer paso, después de todo, cada participante necesita una solución que se adapte a sus necesidades. ”, dice Schick.

Soluciones flexibles para deportistas

Incluso cuando la ira mayor se calma, los participantes se enfrentan a la pregunta de qué hacer con los costos en los que ya han incurrido. Después de todo, el alojamiento, los billetes de tren o similares que ya se han pagado, no necesariamente se pueden cancelar con poca antelación. Encontrar una solución a esto es la tarea principal del organizador en este momento. “Incluso si no ayuda a nadie en el primer paso, me gustaría disculparme formalmente con los atletas y lamento profundamente que estemos en esta situación”, dice Oliver Schick. Actualmente estamos trabajando duro para ofrecer a los atletas “opciones y soluciones flexibles”.

Plazo hasta el 5 de agosto

La fecha límite para esto es el viernes 5 de agosto. En este día, a más tardar, Ironman quiere acercarse proactivamente a los que han sido denunciados para ofrecerles posibles opciones. “Mi esperanza actual, y se ve muy bien en este momento, es que realmente podamos adelantar una fecha de reprogramación real en septiembre y esa fecha le conviene a mucha gente. Para algunos, esa no será una opción, y para aquellos atletas habrá soluciones flexibles que tenemos que ver caso por caso, caso por caso”, dice Chic. Se debe determinar si el aplazamiento es válido y qué fecha se fijará la próxima semana. Ya tiene un historial en mente y muchas opciones de rutas posibles, que pueden abordar específicamente las áreas problemáticas. Según Oliver Schick, no habrá postergación a septiembre de este año a menos que pueda implementarse con certeza. En otras palabras: si se anuncia una nueva fecha, no habrá más insuperables. “No podemos avergonzarnos de nuevo”.