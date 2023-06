Bayern Munich: ¡una entrevista frustrante! “No quiero volver a vivir un año como este” | Deportes

para centrocampistas ryan gravenberch (21) Corrió su primera temporada después de mudarse a Bayern Munich No como se requiere…

Sólo el verano pasado se mudó Un héroe récord de 18,5 millones de euros para el codiciado talento holandés en el Ajax de Ámsterdam. Sin embargo, con su primera temporada en Múnich Gravenberch no está nada satisfecho. Tiene solo seis apariciones en 11 partidos (973 minutos jugados) en su haber. Aunque se ha utilizado 33 veces, solo se ha sustituido 27 veces. Demasiado poco para él.

En una entrevista frustrante con el “Telegraaf” holandés, nuevamente se queja de la falta de tiempo de juego, ¡y ni siquiera descarta un cambio rápido!

Gravenbirch: “No quiero volver a vivir un año así”

“No quiero volver a vivir un año como este”, resume Gravenberch su primera temporada con el equipo de Múnich en una entrevista con Telegraaf.

Especialmente en sus primeros días con el ex entrenador Julian Nagelsmann (35), el centrocampista estaba muy descontento con su tiempo de juego. “Definitivamente esperaba tener más oportunidades y minutos de juego de los que obtuve al final. Me preparé muy bien y pensé que me lo merecía”.

En octubre incluso se sentó en el banquillo durante 90 minutos en tres partidos oficiales. Gravenbirch: “Pensé: ‘En serio, ¿qué es eso? “

Gravenberch no descarta un cambio rápido

Solo quería jugar más, preferiblemente en el Bayern de Múnich. De lo contrario en un club donde juego al 100 por ciento.

La verdad es: El contrato de Gravenberch con el campeón alemán se mantiene hasta 2027. Según información de BILD, hubo uno La delegación del Liverpool FC buscó conversaciones con la gerencia de Gravenberch en abril, y las conversaciones también deberían tener lugar en el sitio en los Países Bajos. El Bayern realmente no quiere separarse de él, el club le rinde homenaje.

Frustrante: Ryan Gravenbirch anotó solo un gol y una asistencia la temporada pasada Foto: Angélica Warmuth/Reuters

En la entrevista de frustración, el mediocampista también reveló que no ha tenido conversaciones con los funcionarios del Bayern sobre su futuro. Estos solo deberían tener lugar después del Campeonato de Europa Sub-21 (del 21 de junio al 8 de julio), en el que participa Gravenbirch junto con Holanda.

“Puede que haya planes conmigo. Todavía no he hablado con el entrenador al respecto, vendrá después de la Eurocopa”.

Porque las cosas han ido mejor recientemente con el nuevo entrenador del Bayern de Múnich Thomas Tuchel (49) que antes con el entrenador Nagelsmann. Tuchel confió más en el centrocampista e incluso le ayudó desde el inicio en la importante final de la Bundesliga ante el Colonia (2-1). “Entrené bien durante la semana y el entrenador me recompensó por eso. Me benefició mucho”.

Gravenberch se quejó públicamente en repetidas ocasiones ante los medios de comunicación por su falta de tiempo de juego durante la temporada y, en repetidas ocasiones, no descartó su salida después de solo una temporada.

Pero una cosa también está clara: la competencia por el internacional sub-21 holandés no ha disminuido. Recientemente, el maestro se ha reforzado con Konrad Leimer (26) del RB Leipzig. Además, con Leon Goretzka (28), los cedidos que regresan Marcel Sabitzer (29) y Jamal Musiala (20), hay otros profesionales en el ocho. Y Joshua Kimmich (28) quiere jugar más ofensivamente en el futuro.

Así que queda por ver si la posición de Gravenbirch en el Bayern cambiará drásticamente…