Fórmula 1: Sebastian Vettel regresa a Nürburgring Deportes

¡Nuestro campeón mundial vuelve a la carga!

Buenas noticias para los aficionados alemanes: Sebastian Vettel (35) volverá a conducir un coche de Fórmula 1 en septiembre, ¡incluso en una antigua pista de Fórmula 1!

La imagen es blanca: Como parte de las “12 Horas de Nürburgring” del 9 al 10 de septiembre de 2023, Fórmula 1 Ren(N) volverá a conducir un coche de Fórmula 1. Red Bull, con quien Vettel se proclamó cuatro veces campeón del mundo, ha anunciado que jóvenes talentos y leyendas podrán conducir en el evento. Recientemente se anunció que el piloto de reserva de Red Bull Formula 1, Daniel Ricciardo, conducirá en Nürburgring.

Según la información de BILD, ¡Sebastian Vettel también está dentro!

Mientras tanto, el cuatro veces campeón del mundo lo hizo oficial en su canal de Instagram, diciendo: “Cazando a través del infierno verde con mi Red Bull e-fuel. Estoy feliz y soy parte de Red Bull Formula Nurburgring”.

Hace poco más de un mes en el Festival de la Velocidad de Goodwood, Vettel volverá a pilotar un coche de Fórmula 1, es decir, un coche de carreras histórico, propulsado por un combustible electrónico neutro en dióxido de carbono del fabricante berlinés P1. En Goodwood, sin embargo, no grita sobre una pista de carreras real. Esto viene en el legendario Nürburgring, que también funciona con combustible ecológico.

En una entrevista con BILD am SONNTAG, Vettel dijo sobre su proyecto utilizando combustibles ecológicos: “Es importante para mí demostrar que podemos conducir con la misma eficiencia y rapidez con un combustible sintético, es decir, un combustible neutro en CO2. Esto ya es hoy. Los combustibles sintéticos ofrecen una solución para disfrutar de manera responsable. Mucha gente no Todavía no lo sé.

En los últimos años de su carrera, Vettel se ha ocupado cada vez más de los problemas ambientales.

El pasado verano la vuelta a la carrera húngara anunció el final de su carrera. Condujo su última carrera en noviembre de 2022 en Abu Dhabi. Desde entonces, vive fuera del ojo público, rara vez da entrevistas y pasa mucho tiempo con su familia.

A fines de mayo, Bild atrapó a Vettel en el pit lane en Mónaco, donde estaba visitando a viejos conocidos el viernes antes de la carrera, incluso en el garaje de Red Bull, por cierto. Y cuando BILD le preguntó, dijo: “Me lo perdí”. Así que aparentemente ya está planeando una segunda salida en un auto de Fórmula 1…