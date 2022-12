REVISIÓN ANUAL 2022: Camila Valewa – Dopaje dramático sobre el talento del siglo

A partir del: 25/12/2022 09:34 a. m.

La patinadora artística Kamila Valeeva viajó a los Juegos Olímpicos de Beijing como una estrella para Rusia. Pero para la joven de 15 años, el sueño de una medalla terminó trágicamente. Reseña Anual de la Presentación Deportiva.

Cuando una niña de 12 años pisa el hielo y da sus primeros pasos elegantes y poderosos, se calma mientras entrena para la Ice Gala en Ingolstadt. Es 2018, Kamila Valieva está en el hielo.

Muchos están pensando en este momento, incluyéndome a mí: otro niño ruso con mucho talento, que pronto se perderá en la masa inagotable de jóvenes de esta superpotencia del patinaje artístico.

Kamila Valieva – una joya en el hielo

En mi ciudad natal de Ingolstadt, “Esgala” tiene una historia de más de 30 años, y los espectadores entusiastas ya han visto a los mejores patinadores artísticos del mundo. También esta vez recibimos la llamada habitual de un agente de patinaje artístico de Rusia.

Todavía recuerdo muy claramente sus palabras: “Danny, tengo un talento extraordinario para tu programa. Confía en mí. Nunca has visto algo así”. He escuchado esas palabras muchas veces antes, pero fue durante la gira del espectáculo, en Ingolstadt y luego en Chemnitz, Regensburg y Oberstdorf, que me di cuenta de la joya sobre el hielo que era.

Valiwa deslumbra con expresión y elegancia

Durante estas cuatro funciones, Camila Valewa cautivó al público con una madurez, expresión y elegancia que no se esperaría de una atleta tan joven. Sus programas estaban llenos de saltos triples en condiciones muy desafiantes con faros brillantes y una superficie de hielo baja. Tres actuaciones, ni un solo error o fluctuación, y luego caí en un triple Lutz en el último espectáculo en Oberstdorf.

Después de la actuación de Camila, quise anunciar al siguiente patinador mientras estaba de pie sobre el hielo, pero Camila no quería salir del hielo. Me indicó que quería volver a correr para corregir su error y que no se desanimaría. Luego hizo un triple lutz perfecto ante un estruendoso aplauso.

Talento del siglo en Rusia

Cuatro años después. Beijing, Juegos Olímpicos de 2022. Estoy sentado en mi cabina de reportero en Maguncia, comentando sobre la competición por equipos de patinaje artístico. Aquí está de nuevo: Camila Valewa. Ahora todos en la escena del patinaje artístico la conocen.

Valiewa en los Juegos de Invierno de Beijing

En Rusia ya es una estrella, y ahora el mundo la verá. Estaba persiguiendo un récord de puntos tras otro. A la edad de quince años, ya era ganadora del Gran Premio, campeona rusa y campeona europea. El rostro de la propaganda rusa para los Juegos de Invierno. Ahora con el apoyo de los más altos niveles de gobierno. Peskov, el portavoz de Putin, está casado con una ex campeona mundial de patinaje artístico. Ustedes se ayudan mutuamente.

Camila encanta a una audiencia de millones. Ganó el programa corto y el estilo libre y, sin ayuda de nadie, se llevó el oro por equipos para el “Comité Olímpico Ruso” por delante de Estados Unidos y China. Cuentos de hadas, primera parte, pensé para mis adentros en ese momento.

Artículos prohibidos para el desayuno.

Ya en la madrugada del día siguiente, comenzaron a aparecer los primeros rumores, y pronto apareció el nombre: Kamila Valiewa. Estoy realmente sorprendida y no quiero creerlo. ¿Se dice que esta niña con su madre soltera usó esteroides?

Los hechos están rápidamente sobre la mesa. Durante una prueba de dopaje el 25 de diciembre, se encontraron varias drogas en la sangre de Camilla, incluida la trimetazidina, un medicamento prohibido para el corazón.

Estoy hablando por teléfono con un amigo de Rusia que está bien relacionado con el patinaje artístico ruso. Me habló de campos de entrenamiento en los últimos años donde se repartían “píldoras de vitaminas” para el desayuno. “Los atletas jóvenes lo toman sin preguntar” Mi amigo me dice que esquíe.

Dura competencia en Rusia

Me sorprendió, pero hasta el día de hoy sigo convencido de que Kamila Valeeva recibió este dinero sin su conocimiento. Tu entrenadora, Eteri Tudberize, es conocida por su mano dura. Hay mucha competencia entre los mejores entrenadores de Rusia, los campamentos son enemigos mortales.

Durante los Juegos Olímpicos, la experta en ARD Katharina Witt y yo estuvimos de acuerdo en que no había lugar para los niños en los Juegos Olímpicos. A la edad de 15 años, oficialmente se le permite participar en los Juegos, pero, en mi opinión, es demasiado pronto para el desarrollo psicológico de un atleta tan joven.

En primer lugar, los cuerpos de los patinadores jóvenes aún no están completamente desarrollados, y esta es la única forma en que pueden manejar los giros increíblemente rápidos de los saltos cuádruples. Entonces Katarina y yo pedimos que se elevara la edad mínima a 18 años. Con todos los cientos de talentos que hay en Rusia, el descontento con esta propuesta fue, por supuesto, grande.

15 años – fracturado bajo estrés

Después de un desafío mediático mundial, a Camila se le permitió participar en las finales de estilo libre el 17 de febrero de 2022. Se derrumbó bajo la presión de esta situación insoportable, cometió muchos errores y se cayó, y lo peor de esta historia es que su entrenador, Etteri Tudberdi, ni siquiera tuvo el tacto de darle un reconfortante abrazo al final de su vida. Gratis, porque esto es exactamente lo que ella realmente quería en este momento. Lo que todos los niños quieren cuando no se sienten bien: una mano protectora.

Valiewa en la final de estilo libre

Lo dije en mi comentario hace exactamente diez meses, e incluso ahora me vienen inmediatamente a la mente estas palabras: “Si yo fuera su padre, la habría traído a casa hace mucho tiempo”.

Tomar esteroides es siempre el enfoque equivocado, pero en este caso, creo que debería quedar claro quién le dio estas drogas para mejorar el rendimiento. Nadie cree el cuento de hadas del abuelo de cuyo vaso se dice que bebió Camila.

El límite de edad se levantó de inmediato.

En lo que respecta al límite de edad, no se ha producido ningún cambio de reglas en la historia del patinaje artístico tan rápido como se implementó este cambio. En la conferencia de la Federación Internacional en el verano, hubo una gran mayoría a favor de elevar la edad mínima para participar en los Juegos Olímpicos a 17 años. 18 hubiera sido más razonable, pero fue un paso muy importante para proteger a estos jóvenes.

Desde la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, el caso de dopaje de Valeeva en Rusia ha sido pospuesto y suspendido deliberadamente. Ahora el caso se está moviendo: a pedido de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Corte Internacional de Arbitraje Deportivo (CAS) tomó el caso y retiró la decisión de la Agencia Rusa Antidopaje.

La prohibición impuesta por la agencia antidopaje rusa RUSADA por el dopaje ruso finaliza el sábado. No hay final a la vista para el tratamiento.

La Agencia Mundial Antidopaje está convencida de la infracción de dopaje y ha solicitado al TAS una sanción de cuatro años para el ahora joven de 16 años. Además, todas las medallas, puntos y premios ganados se perderán a partir del 25 de diciembre de 2021.

Para Camila Valewa significaría el final de su carrera, sin mencionar el daño psicológico. Pero lo peor es que los verdaderos culpables siguen en las pistas de hielo de Rusia y ya tienen la vista puesta en el próximo ‘Talento del Siglo’.