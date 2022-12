Werder Bremen: ¡Así de alto es el valor de mercado de Niclas Füllkrug ahora!

Bremen – Niklas Volkrug fue uno de los máximos ganadores del Mundial de Qatar 2022 con dos goles y una asistencia en tres partidos cortos. El portal de la industria Transfermarkt.de también ha evaluado esto y ahora ha duplicado el valor de mercado del delantero estrella del SV Werder Bremen como parte de una actualización especial de la Copa del Mundo. El jugador de 29 años es ya el Jugador Más Valioso de los verdiblancos.

“el wm Es un escaparate para que los jugadores atraigan la atención de una audiencia global. Por lo tanto, solo se tuvieron en cuenta los futbolistas que lograron mejorar significativamente su posición durante el torneo y/o jugar su camino en el centro de atención internacional, lo que en última instancia también genera un aumento del interés en el mercado de fichajes”, explica Christian Schwarz como “International cabeza”. Transfermarkt.de ha promocionado un total de 53 jugadores de la Copa del Mundo. Este círculo ilustre incluye estrellas como el campeón mundial argentino Enzo Fernández o el francés Kylian Mbappe, pero también werder bremen huelguista Jarra de llenado Niklascuyo Valor de mercado Saltó de 5 millones de euros a ahora 10 millones de euros.

Valores de mercado en Werder Bremen: Niclas Füllkrug en el valor más alto, por delante de Marco Friedl y Amos Pieper

Así conduce Jarra de llenado Niklas Ranking de valor de mercado interno en SV Werder Bremen Ahora está muy por delante de sus compañeros Marco Friedel (6,5 millones de euros), Amos Pepper (6 millones de euros), Milos Veljkovic y Marvin Doksch (ambos con 5 millones de euros). Valor de mercado del segundo Werder wmPor cierto, el piloto Velikovich no mejoró, lo que también se refleja en el muy pobre desempeño de la selección serbia en el Grupo G con solo un punto en tres partidos contra Suiza (2: 3), Camerún (3: 3) y Brasil (0: 2) debería haber sido ubicado. Aunque el defensa de 27 años estuvo en la alineación titular en todos los partidos de la fase de grupos en su segunda aparición en la Copa del Mundo, no pudo impresionar frente a la friolera de ocho goles en solo tres partidos.

Completamente diferente Jarra de llenado Niklascuya fuerte inscripción en wm Además del aumento significativo en el valor de mercado, también se suponía que atraería una mayor atención en el mercado del transporte internacional. Aunque, según información de DeichStube, no se han realizado indagatorias específicas respecto al delantero del Werder. Sin embargo, Füllkrug deja abierto su futuro en el Weser. Aunque el delantero confirmó en una entrevista a ‘Sportbild’ lo cómodo que se siente en el Bremen, no quiere descartar del todo el cambio. “Básicamente, primero debe haber interés y una oferta de otro club que haga que valga la pena negociar con él. Porque Werder no es un club común para mí”, dijo el nativo de Hannover. werder bremen Podría obtener altas tarifas de transferencia, y Folkrug agregó: “El hecho es que el club no está en una buena posición financiera y bien podría negociar con él”.

El valor de mercado de Niclas Füllkrug ayuda al Werder Bremen: el precio del delantero se ha disparado debido a la Copa del Mundo

Porque a pesar del jarro lleno werder bremen indispensable en el deporte, Debería Bundesliga– Los escaladores siguen trabajando para deshacerse de su montaña de deuda (20 millones de euros en préstamos y 17 millones de euros en bonos).. El capital negativo (14 millones de euros) también debe compensarse lo antes posible. En este contexto, Werder ayuda al menos Jarra de llenado Niklas Acaba de ampliar su contrato, que vence en 2023, hasta 2025 el pasado verano. Un club interesado tendría que poner al menos una tarifa de transferencia en línea con el valor de mercado de la venta de Füllkrug del SV Werder en una de las próximas dos ventanas de transferencia.

Así es como se crean los valores de mercado de Werder Bremen and Co. En el sitio web “Transfermarkt.de”

el valores de mercado Desde SV Werder Bremen Según “Transfermarkt.de”, se crearon teniendo en cuenta los diferentes modelos de precios y la fuerte participación de la comunidad Transfermarkt, que se ocupa de los valores en discusiones detalladas. el transferencia de mercadoLos valores de mercado no tienen que ser compensados ​​por las tarifas de transferencia ya pagadas. Al calcular el valor de mercado, los logros deportivos y la edad de un jugador son relevantes, entre otras cosas. Además, se incluyen en el cálculo las proyecciones futuras del jugador, la demanda real en el mercado de transferencias o cualquier tarifa de transferencia pagada al jugador hasta la fecha. También hay factores como el prestigio y los aspectos de marketing, todos los cuales pueden afectar el valor de mercado. (mes)