Esto es lo que siente Fritz Weber después de la cirugía del tumor

A principios de año, Fritz Weber experimentó complicaciones tras ser operado. El actor ahora está en rehabilitación y ofrece una actualización a partir de ahí.

Fritz Weber Tuve que someterme a una operación de juanete en febrero. Pero hubo complicaciones y el actor estuvo en cuidados intensivos durante cinco meses. Ahora se encuentra en un centro de rehabilitación en Tegernsee.

“Me siento como en casa aquí y estoy contento de haber podido salir del hospital. Ahora, después de un largo período en rehabilitación, quiero fortalecer mi corazón, pulmones y músculos. Quiero volver a ser lo más independiente y móvil posible”. explica Bunte. También es divertido: Wepper es estable y no necesita ningún tratamiento adicional en este momento.

Wepper tiene que pasar las vacaciones solo

Pero debido a su estadía en rehabilitación, es probable que se suspenda la Navidad para el hombre de 80 años. “Porque oficialmente no se permite la entrada a nadie y a mí no se me permite salir. Así que esperamos una relajación a corto plazo de las reglas o una excepción”, explica. “Si todo va bien, puedo irme a casa a principios de año”, dice con seguridad.

La esposa de Weber, Susan Kellerman, explica: “Practicamos la humildad, porque a principios de año no hubiera pensado que estaríamos viviendo la Navidad juntos. Estoy agradecida de que Fritz estuviera mejor”. La pareja también está planeando unas vacaciones en Mauricio el próximo año. “Podemos pasar unos días agradables allí, incluso si mi esposo no puede caminar largas distancias”, dice el director.

Webber y Kellerman están casados ​​desde 2020. Los dos tienen una hija que nació en 2011. La hija Sophie proviene del primer matrimonio de la estrella de televisión con Angela von Morgen.