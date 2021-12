Nadia Abdel-Faraj topless en la red

Super sexy: Nadia Abdel-Farraj, conocida por muchos fans como “Nadel”, desea a sus seguidores de Instagram una Feliz Navidad – en topless.

“Todo, todo lo mejor para ustedes en Adviento”, desea Nadia Abdel-Faraj a sus 11.000 seguidores en Instagram. Y para que sus fans estén realmente de humor navideño, les regala una foto festiva muy especial.

El de 56 años, que ha aparecido como escándalo en Garbage TV y como exnovio Dieter Bohlen ganó algo de fama, sonriendo a la cámara con una gran sonrisa y solo cubriendo sus senos con las manos. Aunque la foto no es reciente, los fanáticos siguen muy emocionados: “Y sigue siendo un sueño”, por ejemplo. “Eres y siempre serás hermosa” o “Impresionante” es lo que dice la columna de comentarios.

Nadia Abdel-Farraj: Varias apariciones en formatos televisivos destrozados

De 1989 a 1996 y de 1997 a 2001, Nadia Abdel-Farraj y Bob Titan Dieter Bohlen fueron pareja, poco antes apareció como cantante de fondo en el Bohlin Project Blue System. El hecho de que le encanta mostrar la piel desnuda se hizo evidente a más tardar en 1999, cuando se desnudó a una serie de dos fotos en Playboy.

Pero incluso después de que la relación terminó, Abdel-Faraj repetidamente se hizo un nombre: en 2004, participó en la segunda temporada del programa de RTL “I’m a Star – Get Me Out of Here!” Un año después fue invitada en el programa “Big Brother”. Siguieron muchos otros formatos de televisión desatendidos en los que apareció, incluido “Getting Out of Debt”.

Nadia Abdel-Faraj encuentra un nuevo hogar en el Mar del Norte

El año pasado se supo que “Waiter” había aceptado un trabajo temporal como mesera en el Mar del Norte. como RTL Ella mencionó que la mujer de 56 años encontró un nuevo hogar allí e inicialmente trabajó como masajista, hasta que Corona frustró sus planes. “De alguna manera no puedo escapar de esta mala suerte. Todo lo que espero siempre se desperdicia. Espero que esta vez, haya sido un gran comienzo y termine con una nota positiva”, dijo a la emisora ​​en una entrevista en ese momento.

La “camarera” va de una crisis a otra, pero no se rinde. Así que es aún más hermoso que no deje de desear a sus fans unas felices fiestas. (mg)