Esto es nuevo para diesel.

de: Bettina Menzel

B10 y XTL llegarán a las gasolineras alemanas. Pero no todos los automóviles pueden soportar los nuevos combustibles. Lo que los consumidores necesitan saber ahora.

MÚNICH – Alemania quiere ser climáticamente neutra para 2045. Por eso, el suministro en las gasolineras alemanas está creciendo: a partir de la primavera estarán disponibles nuevos tipos de diésel en los surtidores. Pero los combustibles más respetuosos con el medio ambiente no son compatibles con todos los modelos de coches.

Estos nuevos tipos de diésel estarán pronto disponibles en las gasolineras alemanas

Alrededor del cinco por ciento de A partir de primavera, más de 14.500 gasolineras en toda Alemania utilizarán al menos uno de los nuevos combustibles. Estimaciones del Ministerio Federal de Medio Ambiente. Es probable que el XTL y el Diesel B10 se ofrezcan en los surtidores de gasolina a partir de abril. Según ADAC, si una gasolinera dice XTL, podría ser uno de los dos tipos de diésel parafínico en su forma pura. ¿Pero qué es eso realmente?

Pronto estarán disponibles nuevos tipos de diésel en las gasolineras alemanas (imagen simbólica). © Imago/Daniel Schäringer

Diésel parafínico tipo XTL : La abreviatura significa “X to Liquid” y la letra X es un marcador de posición para las diversas materias primas que se convierten en fuentes de energía líquida. La base pueden ser diferentes materias primas como gas natural, biomasa o carbón. Los biocombustibles pueden producirse a partir de materias primas renovables como cebada, colza y caña de azúcar, pero también a partir de materiales de desecho como estiércol o aceites de cocina usados.

: La abreviatura significa “X to Liquid” y la letra X es un marcador de posición para las diversas materias primas que se convierten en fuentes de energía líquida. La base pueden ser diferentes materias primas como gas natural, biomasa o carbón. Los biocombustibles pueden producirse a partir de materias primas renovables como cebada, colza y caña de azúcar, pero también a partir de materiales de desecho como estiércol o aceites de cocina usados. Diésel parafínico tipo HVO : La abreviatura se refiere al aceite vegetal hidrotratado. El combustible en su forma pura se llama HVO100 o CARE, y si se mezcla aceite vegetal con combustible diésel, la mezcla se llama diésel R33.

: La abreviatura se refiere al aceite vegetal hidrotratado. El combustible en su forma pura se llama HVO100 o CARE, y si se mezcla aceite vegetal con combustible diésel, la mezcla se llama diésel R33. Diésel para 10: Este tipo de diésel contiene hasta un diez por ciento de biodiésel.

fuente: adak, Ministerio Federal de Transporte

¿Qué hace que los nuevos combustibles sean tan “orgánicos”? El gas de efecto invernadero dióxido de carbono (CO₂) también se emite al quemar versiones más respetuosas con el medio ambiente, pero a veces menos que al quemar diésel convencional. La principal diferencia entre los motores diésel convencionales es el ciclo cerrado de CO2: cuando se producen aceites vegetales hidrogenados, el crecimiento de las plantas elimina el dióxido de carbono de la atmósfera. Por tanto el balance de CO2 se considera equilibrado. Por otro lado, la ventaja de los XTL es que los materiales de desecho también se pueden utilizar para generar energía, reduciendo el impacto ambiental.

BMW, Nissan, Toyota y compañía: qué marcas de automóviles ya han lanzado el XTL o el B10

Los consumidores solo deben llenar B10 o XTL si lo aprueba el fabricante de su vehículo. ADAC recomienda: Si no está seguro, debe seguir con B7 en lugar de llenarse con B10. “El tipo de diésel que se puede utilizar en el vehículo se puede consultar en la tapa del depósito, en las instrucciones de funcionamiento o preguntar al fabricante”, afirma. Del gobierno federal.

Hay una liberación Sólo para algunos modelos. quién es el siguiente Marcas de autos:

Para lograr los objetivos de protección climática en el transporte, se debe contribuir a la contribución de los combustibles alternativos XTL, B10 and Co. Eso no es suficiente. Según el Ministerio Federal de Transportes, esto no se puede lograr “sin reducir en gran medida las necesidades de combustible”. “La movilidad eléctrica energéticamente eficiente ofrece aquí una ventaja decisiva”, continúa el ministerio.