A medida que se profundiza la crisis en el FC Bayern, el director ejecutivo, Oliver Kahn, en particular, enfrenta fuertes críticas del público y parece temer por su trabajo (lea más sobre las críticas de Kahn aquí). Se ha prestado relativamente poca atención al director deportivo Hasan Salihamidzic, aunque ahora está bajo fuego por su política de fichajes.

A diferencia de Khan, Salih Hamidi actualmente no discute la secesión, al menos en público. aún no. Sin embargo, la búsqueda de un sucesor adecuado puede ser difícil. No hay candidatos realmente serios. Sin embargo, en los últimos días, el nombre de Bastian Schweinsteiger ha sido mencionado repetidamente en relación con un puesto en el Bayern de Múnich.